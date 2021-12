Αρχές Μαΐου του 2022 αναμένεται στην Ελλάδα το φιλμ «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»

Τον ερχόμενο Μάιο αναμένεται να δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες το φιλμ «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» που αποτελεί τη συνέχεια του «Doctor Strange» και των ταινιών «Avengers: Η Τελευταία πράξη» και «Spiderman: No Way Home» που προβάλλεται αυτήν την περίοδο και στην Πάτρα με τεράστια εμπορική επιτυχία.

Πρόκειται για την 28η ταινία του στούντιο της Μάρβελ με τον Benedict Cumberbatch ξανά στον ρόλο του υπερήρωα Doctor Strange. Η σκηνοθεσία είναι του 62χρονου Sam Raimi και πρωταγωνιστούν εκτός του Benedict Cumberbatch ως ο Stephen Strange, η Elizabeth Olsen και οι Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor και Xochitl Gomez.

Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το «Avengers: Endgame – Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη», o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά - που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.

Ο Sam Raimi που σκηνοθετεί έχει σημαντική προυπηρεσία σε ταινίες με υπερήρωες καθώς έχει βάλει την υπογραφή στην τριλογία του Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Τομπέι Μαγκουάιρ.

Η ήδη πολυαναμενόμενη ταινία προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 6 Μαΐου 2022 και στις 5/5 στις Ελληνικές αίθουσες και στην Πάτρα σε διανομή της εταιρείας Feelgood.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ