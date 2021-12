Θρίαμβος για τη νέα ταινία Spiderman - Στην Πάτρα την είδαν ήδη σε 4 μέρες κοντά 10.000 θεατές!

To περίμεναν όλοι αλλά κρατούσαν και μικρό καλάθι λόγω της γενικότερης κατάστασης της πανδημίας, ωστόσο ο νέος «Spider-Man: No Way Home», η 3η ταινία με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ ως ο άνθρωπος αράχνη και καλές κριτικές πήρε και ρεκόρ εισιτηρίων και εισπράξεων έκανε θυμίζοντας τις παλιές καλές προ covid 19, εποχές.

Στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare όπου προβάλλεται η ταινία του Τζον Γουότς, έκοψε, όπως ανέφερε στο thebest.gr ο διευθυντής των Odeon Veso Mare, Αλέξης Μπιτούνης κοντά 10.000 εισιτήρια από την Πέμπτη 16 έως και την Κυριακή 19/12/2021 με καλύτερη μέρα το Σάββατο. Ο μέσος όρος ηλικίας των θεατών είναι η νεολαία και πολλοί μαθητές ενώ μέσα στην αίθουσα δεν έλειψαν τα χειροκροτήματα και οι ζητωκραυγές από τους ενθουσιώδεις θεατές. Μία ζωηρή ατμόσφαιρα λοιπόν που χαροποίησε τους αιθουσάρχες και κακά τα ψέματα ο θρίαμβος του νέου φιλμ του Σπάιντερμαν όπου παίζουν και οι Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ζεντάγια και Άλφρεντ Μολίνα, ζεσταίνει όλο και περισσότερο το κλίμα ενόψει του γιορτινού Χριστουγεννιάτικου σαββατοκύριακου αλλά και της Πρωτοχρονιάς όπου θα προβάλλονται ξεκινώντας από τις 23/12 τόσο η «Σμύρνη μου αγαπημένη» με την Μιμή Ντενίση και τον Λεωνίδα Κακούρη αλλά και τον Τούρκο πρωταγωνιστή Μπουράκ Χακί, όσο και το «The Matrix Resurrections» με τον Κιάνου Ριβς και πάλι στον ρόλο που τον καθόρισε, του Νίο.

Πανελλαδικά το «Spider-Man: No Way Home» σε 187 αίθουσες, έκοψε το 4ήμερο της πρεμιέρας του, 150.813 εισιτήρια, ένα πράγματι ιδιαίτερα αξιόλογο και εντυπωσιακό νούμερο ενώ ακολούθησε 2ο το παιδικό φιλμ «Τραγούδα! 2» που επίσης έκανε πρεμιέρα και σε 108 αίθουσες πανελλαδικά έκοψε 15.605 εισιτήρια σύμφωνα με τον πίνακα του box office που είδαμε στο flix.gr.

Το «Spider-Man: No Way Home» «έσκισε» και στη Βόρειο Αμερική και παγκοσμίως συναγωνιζόμενο τις εισπράξεις εμπορικών μεγαθηρίων όπως το πρώτο "The Avengers" του 2012, τον «Μαύρο Πάνθηρα - Black Panther» του 2018 και το «Avengers: Endgame» του 2019. Όπως είδαμε στο boxofficemojo, η ταινία «Spider-Man: No Way Home» έφτασε ήδη σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 587.2 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 253 εκατομμύρια προέρχονται μόνο από το 3ήμερο της πρεμιέρας του φιλμ (17-19/12) στις ΗΠΑ. Και σκεφτείτε πως ακόμα η ταινία δεν έχει βγει και στην μεγάλη αγορά της Κίνας που λατρεύει τα φιλμ με υπερήρωες της Μάρβελ.

Τέλος να αναφέρουμε πως στα Odeon Veso Mare παίζεται για 2η εβδομάδα η απίστευτη σάτιρα «Μην Κοιτάτε Πάνω» του Άνταμ ΜακΚέι που οδεύει δικαίως προς τα Όσκαρ, μία ταινία που με αφορμή έναν κομήτη που καταφθάνει πάνω στη γη και θα την καταστρέψει ολοσχερώς, δείχνει την παράνοια που δημιουργείται στην κοινωνία με επίκεντρο την Πρόεδρο της Αμερικής (μία απολαυστική Μέριλ Στριπ) και έναν μεγιστάνα του κόσμου των τηλεπικοινωνιών και των κινητών τηλεφώνων (Μαρκ Ράιλανς). Πρωταγωνιστούν και ο απίθανος Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο ρόλο ενός επιστήμονα αστρονόμου και η Τζένιφερ Λόρενς ως η διδακτορική φοιτήτρια που θα ανακαλύψει την επικίνδυνη τροχιά του κομήτη. Πρόκειται για παραγωγή του Netflix όπου και θα αρχίσει να παίζεται η ταινία μετά τα Χριστούγεννα.