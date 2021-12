Η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός Μπέτι Μίντλερ τιμήθηκε στο Kennedy Center

Ήταν η 44η απονομή στο Kennedy Center Opera House την Κυριακή 5/12 (η τελετή όπως διαβάσαμε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 22/12 από το CBS) όπου τιμήθηκαν με την σημαντική αυτή διάκριση η θρυλική ερμηνεύτρια Bette Midler, ο αποκαλούμενος mastermind του δημοφιλέστατου σώου της Αμερικανικής τηλεόρασης, "Saturday Night Live" Lorne Michaels, η επίσης θρυλική ερμηνεύτρια και στιχουργός Joni Mitchell, η φωνή και η τέχνη της οποίας, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, θα συνεχίσει να δονεί τα κύτταρα πολλών γενεών στο μέλλον, ο ιδρυτής της Motown, μουσικός παραγωγός και στιχουργός Berry Gordy και ο σπουδαίος βαρύτονος της όπερας, ο 81χρονος Justino Díaz, ο οποίος όπως διαβάσαμε στο άρθρο της Usa Today, έχει τραγουδήσει και έχει αφήσει εποχή στην Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης όπου μάλιστα έγινε και ο πρώτος καλλιτέχνης με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο που εμφανίστηκε εκεί το 1963.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εμφάνιση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν συζητήθηκε ιδιαίτερα ευμενώς μιας και με την παρουσία του αποκαταστάθηκε η παράδοση όπως γράφτηκε, κάτι που είχε διακοπεί τα τελευταία χρόνια επί προεδρίας Τραμπ.

Θα σταθούμε λίγο στην 76χρονη σήμερα Μπέτι Μίντλερ, την οποία η ηθοποιός Goldie Hawn αποκάλεσε μία “θεά με υπερφυσικές δυνάμεις”. Η συμπρωταγωνίστρια της Μίντλερ, στην τρυφερή, κοινωνική ταινία “Beaches - Φίλες”, Barbara Hershey επίσης αναφέρθηκε στο μεγαλείο της Μίντλερ και στην 33χρονη φιλία τους που ξεκίνησε μετά από αυτήν την ταινία των 80ς. Επίσης ήταν συγκινητικά τα λόγια της Adele που σε αφήγηση της ανέφερε πως κατά τη γνώμη της η Midler είναι η σπουδαιότερη περφόρμερ, “is the greatest performer who ever lived”, όπως χαρακτηριστικά είπε στα αγγλικά.

Φυσικά στην διάρκεια της απονομής τραγουδήθηκε από το τρίο Taylor Trensch, Beanie Feldstein και Kate Baldwin και εν συνεχεία από την σταρ του Broadway Kelli O’Hara η υπέροχη μπαλάντα “Wind Beneath My Wings” που είχε ερμηνεύσει στην ταινία «Οι Φίλες» η Μπέτι Μίντλερ.

Η Μίντλερ ήταν κομψότατη ντυμένη στα λευκά ενώ την παράσταση σχεδόν έκλεψε ο πάντα εκκεντρικός ηθοποιός και περφόρμερ Billy Porter, ο οποίος στο tribute που έκανε στην Μίντλερ είπε και το υπέροχο κομμάτι “From a Distance”, με τον κόσμο να χειροκροτά με ενθουσιασμό.

Μαζί με τον Joe Biden και την Πρώτη Κυρία Jill Biden, όπως διαβάσαμε ήταν και η Αντιπρόεδρος Kamala Harris με τον σύζυγο της Douglas Emhoff.

Όσο για τους σπέσιαλ γκεστς της βραδιάς ήταν και ο Stevie Wonder, ο Paul Simon, ο Steve Martin, η Chita Rivera, κ.α.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ