Sean Scully: Δεν «χάνεται» στο Μπενάκη ο star της αφαίρεσης και σύγχρονος Μοντριάν

Την έκθεση συνεπιμελούνται ο Dávid Fehér, επιμελητής 20ού αιώνα και σύγχρονης τέχνης του Μουσείου Καλών Τεχνών Βουδαπέστης και διευθυντής του Κέντρου Ερευνών της Κεντρικής Ευρώπης για την Ιστορία της Τέχνης, καθώς και ο Κωνσταντίνος Παπαχρίστου, επιμελητής σε Μουσείου Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα.

Γεννημένος στο Δουβλίνο, ο Scully εργάστηκε σε τυπογραφείο και σπούδασε στο Croydon College of Art του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ. Το 1970 κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Peter Stuyvesant, ενώ το 1972 ήταν ένας από τους επιλαχόντες για το Βραβείο Ζωγραφικής John Moores. Την ίδια χρονιά έλαβε την υποτροφία Frank Knox για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Το 1975, σε ηλικία 30 ετών, ο Scully έλαβε τη διετή υποτροφία Harkness, η οποία του επέτρεψε να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη. Φέτος, εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Fort Worth στο Τέξας μία μεγάλη αναδρομική έκθεση που καλύπτει τα πενήντα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας με τίτλο «Sean Scully: The Shape of Ideas», η οποία θα μεταφερθεί στο Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας στην Πενσυλβάνια το 2022. Ο ίδιος ζει και εργάζεται μεταξύ ΗΠΑ, Βρετανίας και Γερμανίας. Στην Αθήνα επιστρέφει 10 σχεδόν χρόνια μετά την έκθεση «Doric / Δωρικός Ρυθμός», που αποτέλεσε την πρώτη παρουσίαση του έργου του στην Ελλάδα. Τώρα το Μουσείο Μπενάκη οργάνωσε αυτή την πολύ σημαντική ρετροσπεκτίβα με τίτλο «Επιβάτης / Passenger» (Στις 22/12 . θα μεταδοθεί διαδικτυακή παρουσίαση της έκθεσης για όποιον ενδιαφέρεται).