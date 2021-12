Ο Μπραντ Πιτ επιβλέπει την ανακαίνιση των Miraval Studios στη νότια Γαλλία

Ο σούπερ σταρ του κινηματογράφου Μπραντ Πιτ που στις 18 Δεκεμβρίου έχει γενέθλια και γίνεται αισίως 58 ετών, θα επιβλέπει τη μεγάλη ανακαίνιση των Miraval Studios στο Château Miraval, στη νότια Γαλλία, ένα εμβληματικό στούντιο ηχογράφησης που χτίστηκε το 1977 από τον Γάλλο πιανίστα και συνθέτη, Ζακ Λουσιέρ.

Με τα χρόνια, το στούντιο φιλοξένησε ηχογραφήσεις των Pink Floyd (The Wall), AC/DC, The Cure, Sting, Sade, The Cranberries και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2020 ως επί το πλείστον δεν χρησιμοποιείται.

Φανατικός λάτρης της μουσικής, ο ξανθός Αμερικανός ηθοποιός που πέρυσι κέρδισε Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού για το "Κάποτε στο Χόλιγουντ" του Κουέντιν Ταραντίνο, θα εργαστεί για την ανακαίνιση μαζί με τον βραβευμένο με Emmy Γάλλο παραγωγό και συνθέτη Νταμιάν Κιντάρ, γνωστό από τις συνεργασίες του με τον Brian Eno, κ.α., όπως έγραψε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.