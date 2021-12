Πάτρα: Προλαβαίνετε μέχρι και απόψε να απολαύσετε το νέο "West Side Story" του Στίβεν Σπίλμπεργκ

O 78χρονος Στίβεν Σπίλμπεργκ (έχει γενέθλια στις 18 Δεκεμβρίου) έχει στο Χόλιγουντ το λεγόμενο «άγγιγμα του Μίδα» και πραγματικά πολλές ταινίες του δεν έχουν κάνει απλώς επιτυχία αλλά συγκαταλέγονται και στους εμπορικούς θριάμβους όλων των εποχών. Σίγουρα το ότι ανέλαβε να γυρίσει εκ νέου μία θρυλική ταινία, το πρωτότυπο «West Side Story» των Ρόμπερτ Γουάιζ και Τζερόμ Ρόμπινς που στην απονομή του 1962 σάρωσε κερδίζοντας 10 βραβεία Όσκαρ, ήταν ένα παρακινδυνευμένο εγχείρημα.

H ταινία που έκανε, και προλαβαίνετε να δείτε έως και απόψε Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στην αίθουσα 2 των Odeon Veso Mare, είναι ένα όμορφο φιλμ, ιδανικό για τους λάτρεις των μιούζικαλ καθώς ο Σπίλμπεργκ φρόντισε να σεβαστεί το πρωτότυπο με την αθάνατη μουσική του Λέοναρντ Μπερναστάιν και το στόρι των Τζερόμ Ρόμπινς και Arthur Laurents και τους στίχους των τραγουδιών, του Stephen Sondheim, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 26 Νοεμβρίου 2021 στα 91 του, κρατώντας την ατμόσφαιρα των γειτονιών της Ν. Υόρκης του τέλους του ’50, αρχών ’60 και απλώς «εκσυγχρονίζοντας» ή αφαιρώντας κάποια παλιότερα, ξεπερασμένα μοτίβα.

Η ταινία που είναι ιδιαίτερα πλούσια από πλευράς παραγωγής, έχει κι ένα ακόμη βασικό ατού πέρα από τις απίστευτες χορογραφίες και τα πανέμορφα τραγούδια όπως το «Tonight», το «Somewhere» ή το «I like to be in America», την παρουσία της 90χρονης πλέον Ρίτα Μορένο που κρατά στη νέα ταινία το ρόλο της Βαλεντίνα και σε μία ιδιαίτερα συγκινητική σκηνή τραγουδά δακρυσμένη το «Somewhere». Η Ρίτα Μορένο είχε υποδυθεί στο φιλμ του 1961 την Ανίτα, την κοπέλα του αρχηγού των Sharks, Μπερνάρντο, που χορεύει εκπληκτικά και είχε καταφέρει να κερδίσει το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου νικώντας μεταξύ άλλων και την θρυλική Τζούντι Γκάρλαντ που εθεωρείτο τότε φαβορί για την ταινία «Η Δίκη της Νυρεμβέργης». Επίσης εκτός της Μορένο, Όσκαρ β’ ανδρικού κέρδισε και το «ταίρι» της στο «West Side Story», ο ελληνοαμερικανός George Chakiris, 87 ετών σήμερα που υποδυόταν τον Μπερνάρντο. Οι δυο τους δεν περίμεναν να νικήσουν και μάλιστα οι ευχαριστήριοι λόγοι τους ήταν αρκετά σύντομοι ενώ η Μορένο που όπως είχε πει πριν λίγους μήνες στο περιοδικό Entertainment Weekly, βρισκόταν τότε στη Μανίλα στις Φιλιππίνες και φρόντισε να επιστρέψει στο Λος Άντζελες και να παρευρεθεί στην απονομή των Όσκαρ ώστε στην…απίθανη περίπτωση που θα κέρδιζε να ζούσε την όλη στιγμή, πράγμα που συνέβη.

Αντίπαλοι του Τζορτζ Τσακίρης για τον καλύτερο β’ ανδρικό ρόλο ήταν ο υπέροχος Μοντγκόμερι Κλιφτ για την «Δίκη της Νυρεμβέργης» του Στάνλει Κρέιμερ, ο Πίτερ Φολκ και οι Τζορτζ Σι Σκοτ και Τζάκι Γκλίζον για την ταινία «The Hustler» του Ρόμπερτ Ρόσεν όπου πρωταγωνιστούσε ο Πολ Νιούμαν.

Το περίεργο ήταν πως η Νάταλι Γουντ, η διάσημη πρωταγωνίστρια του «West Side Story» δεν προτάθηκε στα Όσκαρ για τον ρόλο της Μαρίας στο περίφημο πια μιούζικαλ αλλά για το «Πυρετός στο αίμα - Splendor in the Grass» του Ελία Καζάν όπου έπαιζε μαζί με τον γόη Γουόρεν Μπίτι, ο οποίος και την είχε συνοδεύσει στην απονομή των Όσκαρ. Η Γουντ έχασε τότε από την Σοφία Λόρεν για την «Ατιμασμένη» του Βιτόριο Ντε Σίκα.

Επιστρέφοντας στο νέο «West Side Story» που διαρκεί δυόμιση φουλ ώρες και σε κάποιο σημείο είναι αλήθεια πως χρειαζόταν ένα μικρό χρονικό μάζεμα, οι κριτικές ιδίως στο εξωτερικό αποθέωσαν την ταινία του Σπίλμπεργκ (στο rotten tomatoes έπιασε ποσοστό 93%) ωστόσο στα ταμεία τα νέα δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστα και απομένει να δούμε πως θα κρατηθεί η ταινία μέσα στην περίοδο των γιορτών. Σε κάθε περίπτωση ο Σπίλμπεργκ, βραβευμένος με 2 Όσκαρ σκηνοθεσίας, δοκιμάστηκε και στο μιούζικαλ και πλέον ίσως δεν υπάρχει κανένα κινηματογραφικό είδος που να μην έχει προσπαθήσει, από επιστημονική φαντασία, περιπέτεια, θρίλερ, πολεμικό φιλμ, πολιτικό θρίλερ, κοινωνική ταινία και πάει λέγοντας.