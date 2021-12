Δέσποινα Βανδή: Πάλι με «καυτό» mini dress, το είχε πρωτοφορέσει η Μέγκαν Φοξ

Tην είχαμε δει πρόσφατα με ένα ροζ φορεματάκι που είχε φορέσει η νεαρή Χέιλι Μπιμπερ στην καλοκαιρινή Ελλάδα. Στο χθεσινοβραδινό Just the two of Us, η 52χρονη Δέσποινα Βανδή, σε πραγματικά άψογη φόρμα δεν διστάζει να … αναμετρηθεί με ένα ακόμα διεθνές beauty icon, την πανέμορφη Μέγκαν Φοξ. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στο show με ένα πολύ κοντό και ολοκέντητο φόρεμα σε έντονο κόκκινο χρώμα δια χειρός Peter Dundas, που η Φοξ είχε διαλέξει για το after party του τελευταίου Met Gala τον περασμένο Σεπτέμβριο. Με μονόπαντο ντεκολτέ και μικρό σκίσιμο μπροστά, υπογράμμιζε τα καλλίγραμμα πόδια της τραγουδίστριας που δεν κρύβει πόσο χαρούμενη και πόσο ερωτευμένη είναι τελευταία.