Βίκυ Καγιά: Γυμνή κοιλιά, έντονες βάτες και λευκό του χειμώνα στο DWTS

Και πάλι μαγνήτισε προβολείς και φλας η βετεράνος της πασαρέλας και νυν παρουσιάστρια Βίκυ Καγιά. Στο 7ο live του χορευτικού tv show Dancing with the Stars, η 43χρονη style icon επέλεξε για την υποδειγματική σιλουέτα της ένα εγχώριο label και ανέδειξε ακόμα μια φορά το λευκό του χειμώνα. Συγκεκριμένα φόρεσε ένα deux pieces σύνολο Ioli Duro. Επάνω ήταν μακρυμάνικο τοπ με έντονες βάτες σε πολύ κοντό μήκος ώστε να αφήνει γυμνή την περιοχή της μέσης και της κοιλιάς ενώ κάτω μακριά φούστα. Μοναδικό στολίδι δυο γκλίτερ ασημένιες φάσες. Τα παπούτσια της ήταν στον ίδιο τόνο ενώ στο μακιγιάζ επικρατούσε το εντυπωσιακό, κατακόκκινο κραγιόν. Τα εκθαμβωτικά κοσμήματα ήταν από το κατάστημα Kessaris. «Η Βίκυ είναι η Βίκυ. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να υποστηρίξει όλα τα looks, έχει αναφέρει η make up artist της. Η ίδια η Βίκυ ανέβασε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα στο Instagram.