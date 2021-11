Καταφθάνει 2 Δεκεμβρίου 2021 στις Ελληνικές αίθουσες η νέα σινεφίλ δημιουργία του Γουές Άντερσον

Η νέα ταινία του 52χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη Wes Anderson με τίτλο «Η Γαλλική Αποστολή – The French Dispatch» που κάνει πρεμιέρα 2 Δεκεμβρίου 2021 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood, ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη μία συλλογή ιστοριών από το τελευταίο τεύχος ενός αμερικανικού περιοδικού που δημοσιεύθηκε σε μια φανταστική γαλλική πόλη του 20ού αιώνα.

Η έμπνευση όπως αποκάλυψε ο ιδιαίτερος και πολύ ταλαντούχος Άντερσον ήταν το φημισμένο περιοδικό The New Yorker.

O Wes Anderson υπογράφει και το σενάριο.

“Ο Anderson μάς βομβαρδίζει με εξαίσιες δημιουργίες” - The Times

“Μεγαλοφυής, μία ξέφρενη εξόρμηση μέσα σε πολυπληθές παζάρι” - The Telegraph

“Μία βόλτα με πύραυλο στην κινηματογραφική ψυχή μας” - Film

“Βρίθει μεγάλων αστέρων της μεγάλης οθόνης” - The Playlist

“Μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς” -i-D.

Η πιο φιλόδοξη και πληθωρική ταινία του τελειομανή και αστείρευτου Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel, The Royal Tenenbaums) τιμά την κουλτούρα της αμερικανικής δημοσιογραφίας υψηλών προδιαγραφών (με σαφή αναφορά στο εμβληματικό The New Yorker) και τη συνδυάζει με την ακαταμάχητη ρετρό ατμόσφαιρα μίας επινοημένης κωμόπολης της Γαλλίας του 20ου αιώνα. Εκεί, στο σταυροδρόμι ανάμεσα στη γαλλική φινέτσα και την αμερικανική διανόηση (όπου κινείται και ο ίδιος ο Αμερικανός δημιουργός) στεγάζεται ένα πολυπληθές, απολαυστικό, αξιοζήλευτο και πρωτοκλασάτο καστ με φόντο ένα ακαταμάχητο οπτικό σύμπαν, ένα απενοχοποιημένο και φαντασμαγορικό κουκλοθέατρο, που ανεβάζει μία ιλιγγιώδη, αριστοτεχνική παράσταση, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η ταινία που ακούγεται θετικά και για τα ερχόμενα Όσκαρ, ανθολογεί μία σειρά άρθρων ενός φανταστικού περιοδικού, που λειτουργούν ως επιμέρους επεισόδια, επιστρατεύει έγχρωμη και ασπρόμαυρη φωτογραφία, βρίθει από αναφορές, αναδεικνύει την καρτουνίστικη πλευρά των ηθοποιών της, κινείται ξέφρενα, μιλάει περίτεχνα και απογειώνει το όραμα του δημιουργού της, ενός γνήσιου καλλιτέχνη του σινεμά. Πρωταγωνιστούν οι Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray, Owen Wilson, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban και Hippolyte Girardot.

Η ταινία αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το φιλμ συγκεντρώνει στο rotten tomatoes και στο metacritic ποσοστό 75%.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ