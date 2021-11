Το τολμηρό φιλμ "Μπενεντέτα" στη 2η αίθουσα του Πάνθεον από την Πέμπτη 25/11

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 25/11 έως και την Τετάρτη 1/12/2021 θα προβάλλονται δύο ταινίες.

Κατ’ αρχάς συνεχίζεται η προβολή της συγκινητικής ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου «Καλάβρυτα 1943» στις 19:00. Το σενάριο είναι του Δημήτρη Κατσαντώνη και παίζουν οι ηθοποιοί Μαξ Φον Σίντοφ, Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Μάρτιν Λάερ, Άλις Κρίγκε, Μαρία Αλιφέρη, Γιώργος Βογιατζής, κ.α.

Διάρκεια: 99 λεπτά

Η Καρολάιν Μάρτιν, δικηγόρος και εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης εναντίον της ελληνικής αξίωσης για πολεμικές αποζημιώσεις για την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, επισκέπτεται την Ελλάδα και συναντά τον Νικόλα Ανδρέου, έναν από τους τελευταίους εν ζωή επιζήσαντες της Σφαγής των Καλαβρύτων του 1943. Όσο ο Νικόλας εξιστορεί τα γεγονότα του παρελθόντος, οι δυο τους θα αντιπαρατεθούν με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και πεποιθήσεις σε μια επίπονη αναμέτρηση που θα τους φέρει πιο κοντά. Το καθαρτήριο αυτό ταξίδι μέσα από ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας θα καταλήξει στην αναγνώριση μιας αμοιβαίας ανάγκης: την αναζήτηση της ελπίδας.

Η ταινία έχει γνωρίσει επιτυχία και ήδη έχει ξεπεράσει τα 60.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Στην προβολή των 21:00 θα παιχθεί η δραματική ταινία Γαλλοβελγικής παραγωγής 2021 «Μπενεντέτα - Benedetta», διάρκειας 131 λεπτών όπου πρωταγωνιστεί η Ελληνοβελγίδα ηθοποιός Δάφνη Πατακιά.

Η σκηνοθεσία είναι του Ολλανδού δημιουργού Πολ Βερχόφεν και παίζουν ακόμα εκτός της Δάφνης Πατακιά που κάνει τη μοναχή Bartolomea, η Βιρζινί Εφιρά, Σαρλότ Ράμπλινγκ και ο Λαμπέρ Γουιλσόν.

Στα τέλη του 17ου αιώνα κι ενώ η πανούκλα θερίζει την Ιταλία, η νεαρή καλόγρια Μπενεντέτα Καρλίνι βασανίζεται από θρησκευτικά και ερωτικά οράματα. Η άφιξη της Μπαρτολομέα, την οποία παίρνει υπό την προστασία της, θα την παρασύρει σε μια παθιασμένη σχέση με απρόβλεπτες συνέπειες. Όπως έγραψε το περιοδικό Αθηνόραμα, προκλητικός και είρων, ο προβοκάτορας Πολ Βερχόφεν, δημιουργός ταινιών όπως το «Βασικό Ένστικτο» και το «Elle» με την Ιζαμπέλ Ιπέρ, επιτίθεται μετωπικά στη θρησκόληπτη αναγεννησιακή πραγματικότητα.

Να προσθέσουμε πως το σενάριο των Βερχόφεν και Ντέιβιντ Μπιρκ είναι βασισμένο στο βιβλίο «Άσεμνες Πράξεις: Η Ζωή μιας Λεσβίας Μοναχής στην Αναγεννησιακή Ιταλία - Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy» της Τζούντιθ Σ. Μπράουν όπου και περιγράφεται η πραγματική ιστορία της «αμαρτωλής» μοναχής Μπενεντέτα Καρλίνι Γουίλσον, την οποία ενσαρκώνει η Βιρτζινί Εφιρά.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2021 και συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα διεκδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα που τελικά πήγε στο φιλμ «Titane».

*Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, σύμφωνα και με τα νέα μέτρα, επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε όσους έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Παιδιά έως 17 ετών μπορούν να μπουν με self test 24 ωρών.