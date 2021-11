Αντίο στον Αμερικανό ηθοποιό Ντιν Στόκγουελ που πέθανε στα 85 του χρόνια

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε στους σινεφίλ η είδηση ότι πέθανε στα 85 του χρόνια ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Ντιν Στόκγουελ -Dean Stockwell, η καριέρα του οποίου είχε μία μακρά διάρκεια σχεδόν 70 χρόνων. Ο Στόκγουελ είχε γεννηθεί στις 5 Μαρτίου του 1936 στην Καλιφόρνια και πέθανε στις 7 Νοεμβρίου 2021 ήρεμα στον ύπνο του. Ήταν κυρίως γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Dune», «Married to the mob» και «Μπλε Βελούδο» καθώς και την σειρά «Quantum Leap».

Ο Στόκγουελ που είχε βραβευτεί στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, είχε επίσης παίξει στο «Paris, Texas» του Βιμ Βέντερς το 1984, στο νεονουάρ φιλμ του Γουίλιαμς Φρίντκιν «To Live and Die in L.A.» το 1985 πλάι στον Γουίλεμ Νταφόε, στο «Beverly Hills Cop II» του Τόνι Σκοτ με τον Έντι Μέρφι το 1987 ενώ για την ερμηνεία του στο «Married to the Mob» του Τζόναθαν Ντέμι το 1988 όπου πρωταγωνιστούσε η Μισέλ Πφάιφερ, είχε προταθεί για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου. Είχε ακόμα παίξει στην ταινία «The Player – Ο Παίκτης» το 1992 σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Άλτμαν με τον Τιμ Ρόμπινς και στην περιπέτεια «Air Force One» με τον Χάρισον Φορντ σε σκηνοθεσία Βόλφγκανγκ Πίτερσεν το 1997.

Όπως έγραψε το flix.gr, η καριέρα του Στόγκουελ ως ηθοποιός άρχισε από μικρό παιδί σε ταινίες της MGM, με την πρώτη του εμφάνιση να την κάνει στην ταινία «Valley of Decision» το 1945 και να ακολουθούν οι ταινίες «Anchors Aweigh» και «The Green Years».

Η φήμη του Στόκγουελ εκτοξεύτηκε όταν πρωταγωνίστησε στην σειρά «Quantum Leap», η οποία κράτησε για 5 σεζόν, υποδυόμενος τον ρόλο του Ναυάρχου Αλ Καλαβίτσι. Ο ρόλος αυτός του χάρισε αρκετές υποψηφιότητες για Emmy και Χρυσές Σφαίρες – Golden Globes, κερδίζοντα τελικά μια Χρυσή Σφαίρα το 1990 για καλύτερο Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Τηλεοπτική Σειρά ενώ απέκτησε και το δικό του αστέρι στο περίφημο Walk of Fame του Χόλιγουντ τον Φεβρουάριο του 1992.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ξεκίνημα της καριέρας του τιμήθηκε με 2 βραβεία ερμηνείας στις Κάννες, το 1959 για την ερμηνεία στην ταινία «Compulsion» του Ρίτσαρντ Φλάισερ και αργότερα το 1962 για το «Long Day's Journey Into Night» του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη Σίντνεϊ Λούμετ.

Για κάποια χρόνια ο Στόκγουελ είχε εγκαταλείψει την καριέρα του για να επιστρέψει δυναμικά τη δεκαετία του ’80.

Η «τελευταία» εμφάνιση του Ντιν Στόκγουελ όπως αναφέρει το flix.gr ήταν στο φιλμ στο «The Timekeepers of Eternity» του Αριστοτέλη Μαραγκού που προβάλλεται στο φετινό, 62ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης που είναι σε εξέλιξη έως τις 14/11. Στην ταινία αυτή υπάρχει υλικό από την τηλεοπτική μίνι σειρά «The Langoliers» του 1995 που ήταν βασισμένη σε ένα διήγημα του Στίβεν Κινγκ.

Όπως έγραψε το Deadline.com, ο Στόκγουελ είχε παίξει στα νιάτα του και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως Bonanza, Wagon Train, Dr. Kildare, The F.B.I., Mission: Impossible, Night Gallery, Columbo, Police Story, Hart to Hart, The A-Team, Miami Vice και Murder, She Wrote.