Συνεχίζονται οι εργασίες του Olympia Forum II με ομιλίες σήμερα Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνεχίζονται οι εργασίες του Olympia Forum II με ομιλίες σήμερα των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητών Π. Δημόπουλου και Δ. Σκούρα

Το συγκεκριμένο συνέδριο που συνδιοργανώνεται από την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, είναι αποκλειστικά επικεντρωμένο στην Τοπική και Περιφερειακή διακυβέρνηση και οι εργασίες του εστιάζονται στη δυναμική των πόλεων και των περιφερειών και των πρακτικών για τις προκλήσεις της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Olympia Forum II διεξάγεται από 20-21 Οκτωβρίου 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο και από 22-23 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Αρχαία Ολυμπία). Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν με ομιλίες από το Πανεπιστήμιο Πατρών οι κ.κ. Αντιπρυτάνεις Π. Δημόπουλος και Δ. Σκούρας ως ακολούθως:

Παρασκευή 22/10/21: 17.10 - ENTREPRENEURSHIP 2.0 & REGIONAL GROWTH (organized by EENE)

Dimitris Skuras, Professor, Department of Economics, University of Patras

Παρασκευή 22/10/21: 18.10 - IN PURSUIT OF A LOCAL HERITAGE BRAND: HOW CAN REGIONS WORK TOGETHER TO CREATE A UNIQUE CULTURAL & TOURIST PRODUCT?

Panayotis Dimopoulos, Prof., University of Patras, Chair, Natura 2000 National Committee