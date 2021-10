Ξεκινάει το Roof Piano Bar Restaurant στο εντυπωσιακό My Way Hotel!

Σας έχουμε πρόταση: Απολαύστε ένα super ανανεωμένο, εκλεπτυσμένο μενού μεσογειακών αναφορών, δροσερά ποτά και κοκτέιλ με live μουσική υπόκρουση στο πανοραμικό roof garden του καινούριου ξενοδοχείου My Way της παραλιακής. Αγναντεύοντας όλον τον Πατραϊκό και την Πάτρα πάνω από την Όθωνος Αμαλίας, το πολυτελές city hotel των τεσσάρων αστέρων μας καλεί στον πλέον προνομιακό χώρο του, όπου θα λειτουργεί στο εξής piano bar restaurant. Tην μαγική ώρα του δειλινού αλλά και αργότερα το βράδυ πάνω από τη φωταγωγημένη πόλη μια τριμελής μπάντα υπόσχεται αισθαντικό ρεπερτόριο. Πρόκειται για τους μουσικούς Βασίλη Ακριβό (πιάνο), Εύη Γκιώνη (βιολί), Νίκο Βεντούρα (σαξόφωνο) που επιπλέον τραγουδούν. Το trio band κάνει εκκίνηση το τετραήμερο από 27/10 και στη συνέχεια θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9.30 μ.μ. Τώρα η έξοδός σας, για ποτό ή φαγητό, έχει ακόμα μια αφορμή να γίνει ομορφότερη, ενώ το My Way εισβάλλει ατμοσφαιρικά στην ψυχαγωγική ατζέντα της πόλης.

Θυμίζουμε πως το εντυπωσιακό My Way άνοιξε το καλοκαίρι, με δυναμικό 65 δωματίων και συνεδριακή αίθουσα 300 ατόμων.

Τηλ. Κρατήσεων: 6947663411

My Way Hotel & Events

Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα

www.mywayhotel.gr