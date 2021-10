Τί ακριβώς φόρεσε η Βίκυ Καγιά στην πρεμιέρα του Dancing with the Stars;

Το look της πάντα «αλάνθαστης» στη μόδα, Βίκυς Καγιά ήταν ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά στην πρεμιέρα του τηλεοπτικού show «Dancing with the Stars». Η 43χρονη βετεράνος του μόντελινγκ, νυν επιχειρηματίας και παρουσιάστρια, δεν φόρεσε κάτι «super trendy» ή αστραφτερό όπως μας προιδέαζε το τρέιλερ της εκπομπής. Προτίμησε μια διαχρονική μακριά τουαλέτα του διάσημου φίλου designer Jean Paul Gaultier (στου οποίου την παριζιάνικη πασαρέλα έχει περπατήσει στα νιάτα της) σε συνδυασμό με PVC γόβες Giuseppe Zanotti και υπέρλαμπρα κοσμήματα Kessaris στο λαιμό και στα χέρια. Το φόρεμά της βασιζόταν στη μονοχρωμία του μοβ και διέθετε διακριτικές ανάγλυφες λεπτομέρειες και πτυχώσεις αλλά και αρκετά χαμηλό ντεκολτέ. Πολύ επίκαιρο στυλιστικά ήταν το χτένισμά της, καθώς τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα προς τα πίσω με gel ‘ώστε να επιτευχθεί το λεγόμενο wet look που δεσπόζει στα διεθνή beauty trends αυτή τη στιγμή.

«Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε στο Dancing with the Stars, τη μεγάλη γιορτή χορού. Έχουμε glitter, έχουμε χαμόγελο, εντυπωσιακές χορογραφίες και 16 αστέρια. 16 αστέρια που θα λάμψουν στη σκηνή του Dancing with the Stars φυσικά με τους παρτενέρ τους», είπε στην έναρξη η Βίκυ χαμογελώντας διαρκώς. Περιμένουμε τα επόμενα looks της με ανυπομονησία.