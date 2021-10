Carrie και Big ξανασμίγουν στο Παρίσι, «βγήκαν» φωτογραφίες πάνω από το Σικουάνα

Εννοείται πως ανυπομονούμε για τον πέμπτο κύκλο του θρυλικού και λατρεμένου «Sex & the City» με υπότιτλο «Just Like That», καθώς η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην ωριμότητά της παραμένει η απόλυτα ερωτεύσιμη και so in fashion νεουορκέζα που μάθαμε. Όπως έκλεισε ο τελευταίος κύκλος της original σειράς, όταν ο Mr. Big ταξίδεψε ι στο Παρίσι για να βρει την Carrie και να της ομολογήσει το πολυπόθητο «You are the one» προφανώς το αρθρώνει πλέον πιο συνειδητοποιημένα στο ίδιο μέρος στο φινάλε των καινούριων επεισοδίων. Πιο συγκεκριμένα, διέρρευσαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα με το ζευγάρι να περπατάει ρομαντικά στην περίφημη Pont des Arts που διασχίζει τον Σηκουάνα, εκεί όπου οι ερωτευμένοι αφήνουν τα ονόματά τους πάνω σε λουκέτα και μόλις τα κλειδώσουν, πετούν το κλειδί στο νερό.

Αν και αρχικά οι φήμες έλεγαν πως η ηρωίδα θα εμφανιστεί διαζευγμένη ή χήρα με την πλοκή να περιστρέφεται γύρω από την προσπάθεια της Carrie να βρει ξανά τον εαυτό της ύστερα από την απώλεια, οι πρόσφατες εικόνες δείχνουν το Και όμως οι νέες Mr. Big ακμαίο και ολοζώντανος (αν και ασπρομάλλη) . Η Carrie είναι ντυμένη σε Parisian style με φουσκωτή φούστα από αυτές [που έγιναν σήμα κατατεθέν της. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2021 στην πλατφόρμα του HBO Max, και βέβαια ήδη περιμένουμε να διαπιστώσουμε αν ισχύουν όλα τα παραπάνω!