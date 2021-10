Ο Τομ Χανκς πρωταγωνιστεί σε "μετα-αποκαλυπτικό φιλμ μ' ένα σκύλο και ένα ρομπότ

Αεικίνητος κινηματογραφικά είναι ο Αμερικανός σούπερ σταρ αλλά και πολιτογραφημένος πια Έλληνας πολίτης Tom Hanks. Όπως είδαμε στο Βρετανικό περιοδικό Total Film (τεύχος Οκτωβρίου 2021), μετά το αξιόλογο γουέστερν του Πολ Γκρίνγκρας «News of the world» που λόγω covid 19, δεν βγήκε στις Ελληνικές αίθουσες, ο 65χρονος Χανκς παίζει τώρα στην ταινία «Finch» που θεματικά σαν λίγο να προσεγγίζει το «Cast Away – Ο Ναυαγός» όπου είχε πρωταγωνιστήσει ο ίδιος προ 23 ετών.

Πρόκειται για μία ταινία επιστημονικής φαντασίας που θα βγει στις αίθουσες στις 5 Νοεμβρίου 2021 και σε streaming στο Appletv+, μία δραμεντί με κεντρικό χαρακτήρα τον Finch που μετά από ένα ηλιακό συμβάν που μετατρέπει τον κόσμο σ’ ένα «μετα-αποκαλυπτικό» περιβάλλον, παλεύει να επιβιώσει. Ο Finch βγαίνει έξω προς αναζήτηση τροφής ενώ μοναδική του συντροφιά έχει ένα χαριτωμένο σκύλο διασώστη, τον Seamus και ένα ρομπότ που ο ίδιος ο Finch κατασκεύασε.

Πίσω από τις κινήσεις του ρομπότ, ονόματι Τζεφ, κρύβεται ένας αληθινός ηθοποιός, ο 31χρονος Caleb Landry Jones που μάλιστα ήταν παρών σχεδόν σε κάθε σκηνή που έπρεπε να γυριστεί.

Τα γυρίσματα ήσαν όλα σχεδόν εξωτερικά σε περιοχές όπως η Albuquerque, στην πολιτεία του New Mexico, η Santa Fe, κ.α., και έγιναν στις αρχές του 2019, πριν ξεσπάσει η πανδημία του covid 19 που παρόλ’ αυτά επηρέασε την έξοδο της ταινίας που ήταν αρχικά να βγει από το στούντιο της Universal στις 2 Οκτωβρίου του 2020.

Η σκηνοθεσία του «Finch» είναι του 47χρονου Miguel Sapochnik της θρυλικής, επικής σειράς «Game of thrones», ο οποίος ανέφερε στο Total Film, ότι η ταινία μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ βγαίνοντας τώρα στην «μετα-πανδημική» αυτή και τόσο ανασφαλή και περίεργη περίοδο. «Η ιστορία που αφηγείται η ταινία είναι απλή και ρεαλιστική κατά μία έννοια. Δείχνει ότι έχουμε χάσει την επαφή και επικοινωνία ο ένας με τον άλλο και πρέπει να θυμηθούμε πώς είναι να συνυπάρχουμε με τον άλλο, ως κοινωνία. Η ελπίδα, ακόμα και σε δυσάρεστες, απρόσμενες και πρωτόγνωρες καταστάσεις, είναι που μας κρατά ζωντανούς», ανέφερε με νόημα ο Sapochnik.

Στην ταινία εμφανίζονται και οι Samira Wiley, Laura Harrier και ο Skeet Ulrich.

Ενδεχομένως να δούμε την ταινία και στις Ελληνικές αίθουσες.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ