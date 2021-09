Νίκος Μπατάλης: Από την Αρόη στο «The Life Goddess» του Λονδίνου

Επιβεβαιώνοντας τον κανόνα του έντονου πατριωτικού αισθήματος «στα ξένα», χαρήκαμε πολύ με την πρόσκληση του συμπολίτη μας Νίκου Μπατάλη στο ελληνικό all day deli restaurant «The Life Goddess» στην καρδιά του Λονδίνου. Περπατώντας στις stylish γειτονιές Soho και Fitzrovia ανακαλύψαμε φθάνοντας ένα πολύ χαριτωμένο, «μινιόν» στέκι με ιδιαίτερο σκεπτικό αλλά και έναν πολύ δραστήριο συμπατριώτη μας. Εδώ κόσμος από κάθε γωνιά του πλανήτη γεύεται ελληνικές γεύσεις με σύγχρονο άγγιγμα στην μαγειρική και την παρουσίαση. Οι πρώτες ύλες εκλεκτές και πατροπαράδοτα ελληνικότατες! Brunch, γεύμα δείπνο, καφές αλλά και take away ή shopping πολλών λιχουδιών για το σπίτι! Παρακολουθώντας καθημερινά το thebest.gr, ο «δικός μας» manager, μας υποδέχθηκε εκεί με το πλέον φιλόξενο πνεύμα οπότε σας συστήνουμε βέβαια να πάτε κι εσείς εάν ταξιδέψετε στη βρετανική πρωτεύουσα.

Διαβάστε τι μας είπε:

Μίλησέ μας για σένα, τη σχέση σου με την Πάτρα και την επαγγελματική σου πορεία.

Γεννήθηκα στην Πάτρα το 1990, είμαι τέταρτη γενιά Πατρινός καθώς οι παππούδες μου κατάγονται από την ορεινή Αχαία και την ορεινή Αρκαδία. Η γειτονιά μου είναι η Αρόη και δεν θα την άλλαζα για καμία άλλη ίσως! Τα μαθητικά μου χρόνια τα πέρασα στα τότε εκπαιδευτήρια Ελληνική Αναγέννηση στην Πάτρα ενώ φοίτησα και τρία χρόνια στο Μουσικό Γυμνάσιο. Στην συνέχεια σπούδασα δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στο παράρτημα του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά. Η σχέση μου με την εστίαση είναι οικογενειακή μιας και μεγάλωσα ουσιαστικά στα καταστήματα εστίασης που διατηρούσε η οικογένεια μου στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας ( Stagio Club στην Κάτω Αχαία , Stagio beach bar restaurant στα Καμίνια Πατρών και Donuts king)

Τα πρώτα μου βήματα στην εστίαση θυμάμαι τα έκανα μαθητής δουλεύοντας τα καλοκαίρια στο «Μεταξύ μας» στην Τριών Ναυάρχων που διατηρούσε τότε η νονά μου Σοφία Αγγελοπούλου και αργότερα στην Αυλή pizza bar στην Εγλυκάδα του καλού φίλου Γιάννη Καλογήρου. Παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμουν στην οικογενειακή μας βιοτεχνία «Διαμαντόπουλος Στολές» και συμμετείχα πολύ ενεργά στο Πατρινό Καρναβάλι μέχρι που έφυγα από την Πάτρα για το Λονδίνο με σκοπό να ζήσω την εμπειρία του εξωτερικού. Στο Λονδίνο εργάζομαι από το 2018 στο φιλόξενο The Life Goddess, μια ελληνική πρωτοπόρα εταιρία που πρεσβεύει την ελληνική γαστρονομία και η οποία έφερε για πρώτη φορά ελληνικά deli προϊόντα στην καρδιά του Λονδίνου, επιπλέον διατηρεί και καταστήματα όπου κάποιος μπορεί να γευθεί αυθεντική ποιοτική ελληνική κουζίνα, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να βρει μια μοναδική συλλογή επιλεγμένων ελληνικών κρασιών