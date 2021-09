«Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλιγουντ» του Κριστόφ Βαρλικόφσκι στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών με την «Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλιγουντ».

Η Οδύσσεια μιας γυναίκας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μιας σύγχρονης Πηνελόπης, που διακινδύνευσε τη ζωή της για την επιστροφή του άντρα της και που, όπως μαρτυρά ο τίτλος, θα μπορούσε να εμπνεύσει ακόμα και σενάριο χολιγουντιανής ταινίας, ζωντανεύει στη νέα παράσταση του διακεκριμένου Πολωνού σκηνοθέτη Κριστόφ Βαρλικόφσκι.

Με κεντρικό θεματικό άξονα την ομηρική επιστροφή στην πατρίδα, ο Βαρλικόφσκι επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με μια ολοκαίνουργια παράσταση, την «Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλιγουντ», σε δικό του κείμενο και σκηνοθεσία, η οποία θα παρουσιαστεί στις 17,18 και 19 Σεπτεμβρίου στην Πειραιώς 260.

Αντλώντας έμπνευση από το έπος του Ομήρου, η διεθνής συμπαραγωγή βασίζεται στο άρθρο της Χάννα Κραλ, «A Tale for Hollywood» («Μια ιστορία για το Χόλιγουντ»), καθώς και στο μυθιστόρημά της «Chasing the King of Hearts» («Κυνηγώντας τον Ρήγα Κούπα»), που αφηγούνται τον τιτάνιο άθλο της Ιζόλντα, μιας Εβραίας η οποία, εν μέσω Β' Παγκοσμίου, αγωνίζεται για να σώσει τον σύντροφο της ζωής της.

Ο Βαρλικόφσκι συνθέτει ένα μωσαϊκό αναπάντεχων συναντήσεων, ένα ταξίδι ελευθέρων συνειρμών μέσα από απρόσμενα τοπία και χαρακτήρες, μεταφέροντας στη σκηνή ένα έργο χτισμένο πάνω σε δύο παράλληλες κολοσσιαίες συγκρούσεις, τον «πρώτο πόλεμο» της ανθρωπότητας, την πολιορκία της Τροίας και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο παγκοσμίου φήμης, πολυβραβευμένος θεατρικός και οπερατικός σκηνοθέτης, έχει σκηνοθετήσει περισσότερα από 40 θεατρικά έργα και όπερες στην Πολωνία και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Ισραήλ και η Ελλάδα. Το 2008 ίδρυσε το Nowy Teatr της Βαρσοβίας, το οποίο, υπό τη διεύθυνσή του, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θιάσους. Το σκηνοθετικό ρεπερτόριό του περιλαμβάνει Αρχαίο Δράμα (Ηλέκτρα, Βάκχες κ.ά), Σαίξπηρ (Άμλετ, Μάκβεθ, Δωδέκατη νύχτα κ.ά.) και σύγχρονα έργα των Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, Σάρα Κέην κ.ά. Παραστάσεις του φιλοξενούνται στα σημαντικότερα φεστιβάλ διεθνώς (Φεστιβάλ της Αβινιόν, Φεστιβάλ Εδιμβούργου, Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου του Σαντιάγο).

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχουν παρουσιαστεί τα έργα του «Κρουμ» (2008), βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό του Χανόχ Λεβίν, «Ένα λεωφορείο» (2010), βασισμένο στο «Λεωφορείο ο πόθος» του Τεννεσσή Ουίλλιαμς, «(A)pollonia» (2011), βασισμένο σε κείμενα Ευριπίδη, Αισχύλου, Κραλ, Τζόναθαν Λίτελ, Τζ. Μ. Κούτσι κ.ά. (2011) και «We Are Leaving» (2018), βασισμένο στο «Suitcase Packers» του Χανόχ Λεβίν.

Η παράσταση θα παιχτεί με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.