Impeachment: Προσεχώς στην tv το σκάνδαλο Λεβίνσκι από τον ασταμάτητο Ράιαν Μέρφι

Η υπόθεση της μίνι σειράς αφορά στην εθνική κρίση που οδήγησε στην πρώτη –μετά από ένα αιώνα– πρόταση μομφής για Αμερικανό Πρόεδρο. Αφηγείται την ιστορία μέσα από τα μάτια των γυναικών που βρέθηκαν στο κέντρο των γεγονότων: της Μόνικα Λεβίνσκι, της φίλης της Λίντα Τριπ που εργάστηκε στο Πεντάγωνο και αποκάλυψε το σκάνδαλο. Μαθαίνουμε όμως και για την πρώην δημόσια υπάλληλο στην πολιτεία του Άρκανσα Πόλα Τζόουνς που κατήγγειλε τον Πρόεδρο Κλίντον για σεξουαλική παρενόχληση. Και οι τρεις κατέκτησαν τα φώτα της δημοσιότητας εν μέσω μιας καταστροφικής κομματικής «έχθρας», αλλάζοντας τη σεξουαλική πολιτική και μεταβάλλοντας το μιντιακό τοπίο. Η σειρά παρουσιάζει το πώς η εξουσία «ανεβάζει» κάποιους και άλλους τους καταστρέφει στους διαδρόμους των πιο «ιερών» θεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο δεύτερο τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε, η Μόνικα εκμυστηρεύεται στη Λίντα τη γνωριμία της με τον Πρόεδρο και εκείνη αναλαμβάνει να την γνωστοποιήσει στο κοινό. Η μίνι σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στο δίκτυο FX, είναι βασισμένη στο βιβλίο του Τζέφρι Τούμπιν με τίτλο «A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President». Οι παραγωγοί Νίνα Τζέικομπσον και Μπραντ Σίμπσον απέκτησαν τα δικαιώματα για την τηλεοπτική μεταφορά, το 2015.