Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 17, την Κυριακή 18 και την Δευτέρα 19-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΣΠΥΡ.

ΜΑΥΡΩΤΑ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 - 1 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10.30 Π.Μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΩΤΑΣ,

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΩΤΑ,

ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΩΤΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ – ΕΤΩΝ 82)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 17/1/2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητήριο Πατρών

Η σύζυγος: Στιλιάννα

Τα παιδιά του: Ανδρέας & Σοφία Δημοπούλου, Παναγιώτης & Πηγή Δημοπούλου

Οι αδελφοί: Σταυρούλα & Αναστάσιος Πρωτόπαπας

Η εγγονή του: Αριάδνη

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 51

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 52

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΧΗΡ. ΓΕΡΑΣ. ΘΩΜΑ

{ΕΤΩΝ 92}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚNΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑ, ΘΕΚΛΑ ΘΩΜΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΛΕΩΝ. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤ. ΖΑΧΑΡΗ}

~•ΕΤΩΝ 83•~

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1/2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. (Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ).

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΣΤΑΘ: 2610 430 141 ΚΙΝ: 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382.

• ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ •

------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΚΑΤΣΕΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 82)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΥΧΤΑΣ

ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ,

ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------------