Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 17, την Κυριακή 18 και την Δευτέρα 19-1-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟ  ΣΠΥΡ.

ΜΑΥΡΩΤΑ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  17 - 1 - 2026   ΚΑΙ  ΩΡΑ   11.00  Π.Μ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ  ΠΑΤΡΩΝ

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  10.30  Π.Μ.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΜΑΥΡΩΤΑΣ,

ΜΑΡΙΑ   ΜΑΥΡΩΤΑ,

ΑΘΗΝΑ   ΜΑΥΡΩΤΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ   ΑΝΙΨΙΑ                        

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ – ΕΤΩΝ 82)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 17/1/2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητήριο Πατρών

Η σύζυγος: Στιλιάννα

Τα παιδιά του: Ανδρέας & Σοφία Δημοπούλου, Παναγιώτης & Πηγή Δημοπούλου

Οι αδελφοί: Σταυρούλα & Αναστάσιος Πρωτόπαπας

Η εγγονή του: Αριάδνη

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 51 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 52 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ. 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ 

ΑΡΓΥΡΩ ΧΗΡ. ΓΕΡΑΣ. ΘΩΜΑ  

{ΕΤΩΝ 92}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚNΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑ, ΘΕΚΛΑ ΘΩΜΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΛΕΩΝ. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗ

ΕΤΩΝ 71 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤ. ΖΑΧΑΡΗ}

~•ΕΤΩΝ 83•~

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1/2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. (Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ).

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΣΤΑΘ: 2610 430 141 ΚΙΝ: 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382. 
• ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ •

------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΚΑΤΣΕΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 82)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΥΧΤΑΣ

ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ,

ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) 

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  83

Κηδεύουμε την Κυριακή  18 -1-2026  & ώρα 12  μεσ.  από τον  Ιερό Ναό  Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 59 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΧΡ.  ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ  

ΕΤΩΝ   74

Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026  & ώρα 11 π. μ.  από τον  Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

ΠΟΕΔΗΝ: 800 άτομα «παραμένουν εγκλωβισμένα» σε νοσοκομεία λόγω έλλειψης προνοιακών δομών

Μέλπω Ζαρόκωστα: Η Finos Film αποχαιρετά την «πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της

Πάτρα: Ένοχοι για τον θάνατο της Δώρας μετά από γέννα στην Ηλεία η αναισθησιολόγος και ο νοσηλευτής

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Βανταράκης Γραφείο Τελετών Ανδρέου Κιάφα Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Γραφείο Τελετών Φραντζής

Info