Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 17, την Κυριακή 18 και την Δευτέρα 19-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΣΠΥΡ.
ΜΑΥΡΩΤΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 - 1 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10.30 Π.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΩΤΑΣ,
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΩΤΑ,
ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΩΤΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ – ΕΤΩΝ 82)
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 17/1/2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητήριο Πατρών
Η σύζυγος: Στιλιάννα
Τα παιδιά του: Ανδρέας & Σοφία Δημοπούλου, Παναγιώτης & Πηγή Δημοπούλου
Οι αδελφοί: Σταυρούλα & Αναστάσιος Πρωτόπαπας
Η εγγονή του: Αριάδνη
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 51
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 52
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΧΗΡ. ΓΕΡΑΣ. ΘΩΜΑ
{ΕΤΩΝ 92}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚNΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑ, ΘΕΚΛΑ ΘΩΜΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΛΕΩΝ. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤ. ΖΑΧΑΡΗ}
~•ΕΤΩΝ 83•~
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1/2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. (Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ).
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΣΤΑΘ: 2610 430 141 ΚΙΝ: 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382.
• ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ •
------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΚΑΤΣΕΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΥΧΤΑΣ
ΣΟΦΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Κυριακή 18 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡ. ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ
ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------
ΠΟΕΔΗΝ: 800 άτομα «παραμένουν εγκλωβισμένα» σε νοσοκομεία λόγω έλλειψης προνοιακών δομών
Μέλπω Ζαρόκωστα: Η Finos Film αποχαιρετά την «πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της
Πάτρα: Ένοχοι για τον θάνατο της Δώρας μετά από γέννα στην Ηλεία η αναισθησιολόγος και ο νοσηλευτής
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr