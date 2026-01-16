Πάτρα: Ένοχοι για τον θάνατο της Δώρας μετά από γέννα στην Ηλεία η αναισθησιολόγος και ο νοσηλευτής

Αυλαία έπεσε πριν από λίγο στην δίκη για το θάνατο της 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας, της λεχώνας που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2020 μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών κήρυξε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια την γιατρό αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή που είχαν καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Στην αναισθησιολόγο που είχε αναλάβει την κάλυψη της επέμβασης της καισαρικής τομής το δικαστήριο επέβαλε φυλάκιση δύο ετών και ένα έτος στον νοσηλευτή που είχε υπό την ευθύνη του την παρακολούθηση της άτυχης Δώρας.

Απολογούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδόθηκαν και υποστήριξαν πως έπραξαν τα δέοντα.

Καταπέλτης, ωστόσο, κατά την αγόρευσή της ήταν η εισαγγελέας της έδρας που έκανε λόγο για εγκληματικές αμέλειες, παραλείψεις και λάθη που οδήγησαν αιτιωδώς στο θάνατο της Δώρας.

Ο θάνατος της Δώρας

Η 27χρονη Δώρα στις 18 Μαϊου του 2020 γέννησε με προγραμματισμένο ραντεβού για καισαρική ένα υγιέστατο μωράκι. Ωστόσο, μετά τη γέννηση του παιδιού της, υπέστη εισρόφηση αναχθέντος γαστρικού περιεχομένου και επακόλουθη καρδιοαναπνευστική ανακοπή με αποτέλεσμα να καταλήξει στις 06 Ιουνίου του 2020, στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια».

Ο θάνατός της αποδόθηκε σε αμελείς χειρισμούς, πράξεις και παραλείψεις της αναισθησιολόγου που ανέλαβε την αναισθησιολογική κάλυψη της επέμβασης της καισαρικής τομής και σε αμελείς πράξεις και παραλείψεις του νοσηλευτή αναισθησιολογίας ο οποίος ανέλαβε την παρακολούθηση της ασθενούς. Μάλιστα, η συγκεκριμένη αναισθησιολόγος δεν μερίμνησε ώστε να χορηγηθεί η δέουσα δόση αναισθητικών φαρμάκων, με λήψη υπόψη του σωματικού βάρους της ασθενούς και συγκεκριμένα χορήγησε δόση υπερβολικά υψηλή και μη συμβατή τόσο με με το ελληνικό όσο και με το αγγλικό SPC (Περίληψη χαρακτηριστικού προϊόντος) του φαρμάκου.

«Έξι χρόνια μετά ο δικαστικός αγώνας της οικογένειας της Δώρας δικαιώνεται.Η ακροαματική διαδικασία ανέδειξε τις σοκαριστικές πλημμέλειες και τα εγκληματικά λάθη της ιατρού και του νοσηλευτή ενός δημοσίου νοσοκομείου της χώρας το οποίο η άτυχη γυναίκα εμπιστεύτηκε για να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η Δώρα εγκαταλείφθηκε στην ανάνηψη ολομόναχη χωρίς να έχει συνδεθεί ούτε με μόνιτορ. Ο νοσηλευτής πήγε τουαλέτα και έλειψε για δέκα λεπτά. Η γιατρός βρισκόταν αλλού καίτοι της είχε χορηγήσει υπερβολική δόση οπιούχας αναισθητικής ουσίας χωρίς αντίδοτο και η λεχώνα πέθανε από εισροφηση γαστρικού περιεχομένου. Η σημερινή μου αγόρευση ήταν αφιερωμένη στο γιο της που δεν πρόλαβε να γνωρίσει την μητέρα του», δηλώνει στο protothema.gr η δικηγόρος της οικογένειας της λεχώνας, Γιάννα Παναγοπούλου.