Golden Globes: Η Ελληνίδα που περπάτησε στο κόκκινο χαλί

Στο κόκκινο χαλί, ανάμεσα στις γυναίκες που ξεχώρισαν η Selena Gomez, Zoey Deutch, Teyana Taylor, Ayo Edebiri, Odessa A’zion, Priyanka Chopra-Jonas

Η 83η τελετή απονομής των Golden Globes τίμησε τους κορυφαίους του Χόλιγουντ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Χαρακτηρίστηκε από συγκινητικές στιγμές, απρόσμενες νίκες και λαμπερές παρουσίες. Τα φετινά Golden Globes, όμως, είχαν φέτος και ελληνικό αέρα. Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε και η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός πίσω από το ντοκιμαντέρ “The Voice of Hind Rajab” – ένα docudrama της Τυνήσιας σκηνοθέτη Kaouther Ben Hania. Το ντοκιμαντέρ ήταν υποψήφιο στην κατηγορία “Best Motion Picture – Non-English Language”.

Η ταινία βασίζεται στο πραγματικό ηχητικό ντοκουμέντο και συγκεκριμένα την κλήση έκτακτης ανάγκης που έκανε το 2024 η 6χρονη Χιντ από τη Γάζα, ενώ ήταν παγιδευμένη σε αυτοκίνητο που δεχόταν πυρά, ζητώντας βοήθεια από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Το ντοκιμαντέρ γνώρισε μια εξαιρετική υποδοχή στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όταν και καταχειροκροτήθηκε με μια ιστορική standing ovation διάρκειας περίπου 23 λεπτών και 50 δευτερολέπτων (την μεγαλύτερη στην ιστορία όλων των κινηματογραφικών φεστιβάλ!!). Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελληνίδα Katherine Embiricos στηρίζει γενναίες παραγωγές. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, είχε ξεχωρίσει και πάλι με την επιλογή της να στηρίξει το HollywoodGate, έναν ακόμα ντοκιμαντέρ που είχε φτάσει στην shortlist των Oscars. Για την πραγματοποίηση του ο σκηνοθέτης Ibrahim Nash’at ρίσκαρε την ζωή του, εισβάλλοντας στα άδυτα των Ταλιμπάν. Μάλιστα συμπαραγωγός του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ ήταν η Odessa Rae, βραβευμένη με Oscar για το ντοκιμαντέρ Navalny.