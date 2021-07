Το φιλμ "Sweat - Ιδρώτας" από 12 Αυγούστου 2021 στις Ελληνικές αίθουσες

Σε διανομή της One from the Heart θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες, η ταινία του Μάγκνους Φον Χορν - Magnus Von Horh, με τίτλο «Ιδρώτας – Sweat». Πρόκειται για συμπαραγωγή της Πολωνίας και της Σουηδίας που αποτέλεσε επίσημη επιλογή στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών το 2020, και στη συνέχεια ταξίδεψε σε πολλά φεστιβάλ, ανάμεσα τους τα Φεστιβάλ του Ρότερνταμ, Γκέτεμποργκ, Σεβίλλης, Ζυρίχης, και στο Φεστιβάλ Τεργέστης όπου κέρδισε το Βραβείο Cineuropa. Επίσης κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σικάγο.

Στην Πολωνία, στο Φεστιβάλ Gdynia η ταινία «Ιδρώτας» τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα, αλλά και τα Βραβεία Σκηνοθεσίας, Ερμηνείας, Ερμηνείας Β’ Ρόλου, Μοντάζ και Φωτογραφίας. Επιπλέον η ταινία έχει εξασφαλίσει διανομή στις ΗΠΑ και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όπου αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι και το ερχόμενο φθινόπωρο, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου. Η ταινία προγραμματίζεται να βγει στις αίθουσες σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη στις 12 Αυγούστου 2021.

Ο «Ιδρώτας» αποτελεί μια αιχμηρή και ταυτόχρονα γεμάτη τρυφερότητα ματιά στον λαμπερό όσο και απατηλό εικονικό κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο κυνήγι της επιτυχίας και της ευτυχίας σε έναν απόλυτα γνώριμο κόσμο, τον δικό μας, όπου η εικόνα μοιάζει να κυριαρχεί απόλυτα πάνω στην πραγματικότητα.

Ο Μάγκνους Φον Χορν με τη 2η ταινία του μετά το «Επέκεινα - The Here After» (Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών – Φεστιβάλ Καννών) επιβεβαιώνει ότι είναι ένα από τα πλέον ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού σινεμά καθοδηγώντας την πρωτοεμφανιζόμενη Μαγκνταλένα Κόλεσνικ σε μια ακαταμάχητη ερμηνεία που γοητεύει τη μεγάλη οθόνη με το απόλυτα πειστικό πορτρέτο της ματαιοδοξίας αλλά και της μοναξιάς, ενός περίπλοκου χαρακτήρα που μας αποκαλύπτεται χωρίς ενοχές και ταμπού.

«Η Μαγκνταλένα Κόλεσνικ είναι ένα θαύμα που μαγνητίζει την οθόνη» Indiewire

«Ένα λαμπερό και γεμάτο ζωντάνια δράμα που ξεκινάει σαν μία απεικόνιση της τρέλας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κάποια στιγμή παίρνει μια πιο σκοτεινή και αναπάντεχη στροφή. Ο σκηνοθέτης μας κάνει να πιστέψουμε ότι θα υπάρξει λύτρωση για την ηρωίδα του, μια διάσημη γυμνάστρια με μεγάλο αριθμό ακολούθων στο ίνσταγκραμ. Το πορτρέτο της, ερμηνευμένο εντυπωσιακά από την πρωτοεμφανιζόμενη Μαγκνταλένα Κόλεσνικ, είναι τόσο οικουμενικό που ξεχνάς ότι η ιστορία λαμβάνει χώρα στην Πολωνία. Το τόσο επίκαιρο θέμα της ταινίας, η κεντρική καθηλωτική ερμηνεία και η επίσημη σφραγίδα του Φεστιβάλ Καννών θα κάνουν την ταινία να ξεχωρίσει ανάμεσα στις ταινίες της χρονιάς». – The Hollywood Reporter

«Η πρωταγωνίστρια είναι μια εντελώς μοντέρνα δημιουργία, ένας χαρακτήρας που θα μπορούσε να υπάρξει μόνο σε αυτή τη χρονική στιγμή. Το προϊόν της είναι ο εαυτός της. Αυτό το ολοκληρωμένο και απόλυτα ικανοποιητικό δράμα μιλάει για τον ναρκισσισμό της κουλτούρας των influencers και διεισδύει πέρα από τη γυαλιστερή επιφάνεια για να βρει τη θλίψη της μοναξιάς. Πρόκειται για τη 2η ταινία του Μάγκνους Φον Χορν, του οποίου το ντεμπούτο (The Here After) είχε επίσης παρουσιαστεί στις Κάννες στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών το 2015 και είχε κερδίσει Βραβεία Καλύτερης Ταινίας & Σκηνοθεσίας στην πατρίδα του, τη Σουηδία. Η ταινία Ιδρώτας επιβεβαιώνει το ταλέντο του, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά και απολαυστικά έργα μυθοπλασίας που αναλύουν το φαινόμενο της διασημότητας στην εποχή μας». - Screen

«Με μια εκπληκτική ερμηνεία από την Μαγκνταλένα Κόλεσνικ ο Ιδρώτας είναι ένα πανέξυπνο μείγμα σάτιρας και τραγωδίας. Ένα μεγάλο βήμα μπρος για το σκηνοθέτη Μάγκνους Φον Χορν». - Variety.

Ενδεχομένως να δούμε την ταινία και στην Πάτρα αργότερα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ