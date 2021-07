Much More: Mας «ξεμυαλίζει» με την πιο αισιόδοξη και trendy θερινή γκαρνταρόμπα ever

Tα μεγάλα «must have» της καλοκαιρινής μόδας, όπως προστάζουν τα διεθνή trends, κυριαρχούν στο αγαπημένο κατάστημα much more, στην οδό Γεροκωστοπούλου, στην καρδιά της εμπορικής Πάτρας. Κόντρα στη μουντάδα των ημερών της πανδημίας, το θερινό βεστιάριο γεμίζει τις σύγχρονες κοκέτες με αισιοδοξία. «Η μόδα συνεχίζει να είναι μια πηγή χαράς και θα είναι πάντα εδώ, έτοιμη να κάνει restart μαζί μας» διαμηνύει στους αναγνώστες του thebest.gr η διεύθυνση του much more. Τί μας προτείνει λοιπόν να δοκιμάσουμε ανανεώνοντας το look μας;

Μακριά φορέματα με σούρες και βολάν για εκθαμβωτικές εμφανίσεις.

Φλοράλ φορέματα σε φίνα υφάσματα που γίνονται σύμβολο ελπίδας για τους μήνες που έρχονται…

Γενικότερα λουλουδένια εμπριμέ που έχουν πλημμυρίσει τα ρούχα της σαιζόν

Φούστες σε Α γραμμή που τονίζουν τη μέση για εμβληματικά θηλυκά outfits

Τζιν κομμάτια που σχεδιάστηκαν για να πετύχουν το λεγόμενο casual chic

Χαλαρά ψηλόμεσα παντελόνια που σίγουρα θα τιμήσει φέτος κάθε γυναίκα

Πρακτικές βερμούδες και σορτς που εύκολα θα εντάξουμε στην γκαρνταρόμπα μας -ακόμα και στη δουλειά.

Αφεθείτε στη χρωματική παλέτα ενός μεσογειακού χωραφιού... με στάχια… Άλλωστε, το ηλιοκαμένο μπεζ θυμίζει σκηνικό για θερινές περιπέτειες!