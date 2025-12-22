Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΠΙΡΠΙΡΗ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΡΠΙΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
-------------------
KHΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΒΒΑΚΗ
= ΕΤΩΝ 62 =
Κηδεύουμε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12.30 μ. από τον Ιερό Ναό ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (Σχιστού).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Βασίλειος & Αντιγόνη, Νικόλαος & Ευθυμία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Μαργαρίτα, Βασίλης, Βασίλης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Ελένη & Ιωάννης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ: 26910.23300 - 6944323276.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΑΜΠΕΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΑΦΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΜΠΡΟΥΜΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΣΠΥΡ. ΤΡΙΑΝΤΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΟ ΑΓΊΟΥ ΜΉΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΤΣΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΕΛΈΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΆΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΗΡΑ, ΕΛΕΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΊΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΟΥΖΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡ. ΒΡΕΤΤΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Τρίτη 23 -12-2025 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 59
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΚΑΡΜΑΛΗ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΡΜΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΑΛΗ, ΦΑΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΜΑΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΜΑΛΗ,ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΡΜΑΛΗ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΜΑΛΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΑΛΗ,ΙΩΑΝΝΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΑΡΜΑΛΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΚΑΡΜΑΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΑΪΔΩ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΥΓΙΑ
ΕΤΩΝ: 80
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Κυριακή Κούγια, Χρυσούλα & Γεώργιος Μακρής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Γεώργιος, Ιωάννης, Αλέξανδρος, Χριστόφορος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Ελένη {χήρα} Δημ. Ταμπάκη, Αναστασία {χήρα} Νικ. Κούγια
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΤΑ
ΕΤΩΝ 60
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
