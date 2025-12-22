Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΠΙΡΠΙΡΗ

ΕΤΩΝ 94 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΡΠΙΡΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

-------------------

KHΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΒΒΑΚΗ       

=  ΕΤΩΝ 62 = 

Κηδεύουμε  την  Τρίτη  23  Δεκεμβρίου  2025  και  ώρα   12.30 μ.  από  τον  Ιερό  Ναό ΤΙΜΙΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (Σχιστού).

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Βασίλειος  &  Αντιγόνη, Νικόλαος  &  Ευθυμία                                                                                     

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Μαργαρίτα, Βασίλης, Βασίλης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Ελένη  &  Ιωάννης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ       

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ: 26910.23300 - 6944323276.

------------------- 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  68 

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-12-2025 & ώρα  11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΑΜΠΕΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗ 

ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 68 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΝΤΟΥΛΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΑΦΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΜΠΡΟΥΜΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΣΠΥΡ. ΤΡΙΑΝΤΗ

ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΟ ΑΓΊΟΥ ΜΉΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΤΣΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΕΛΈΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΆΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΗΡΑ, ΕΛΕΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΊΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΟΥΖΟΥΛΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡ. ΒΡΕΤΤΟΥ

ΕΤΩΝ  92

Κηδεύουμε την Τρίτη 23 -12-2025  & ώρα 2 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 59

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΚΑΡΜΑΛΗ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΡΜΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΑΛΗ, ΦΑΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΜΑΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΜΑΛΗ,ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΡΜΑΛΗ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΜΑΛΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΑΛΗ,ΙΩΑΝΝΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΑΡΜΑΛΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΚΑΡΜΑΛΗ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΑΪΔΩ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας  σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΥΓΙΑ

ΕΤΩΝ: 80

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 24-12-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Κυριακή Κούγια, Χρυσούλα & Γεώργιος Μακρής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Γεώργιος, Ιωάννης, Αλέξανδρος, Χριστόφορος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Ελένη {χήρα} Δημ. Ταμπάκη, Αναστασία {χήρα} Νικ. Κούγια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ.  ΚΑΡΑΒΟΤΑ

ΕΤΩΝ 60

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  24-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΟΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

Παρνασσός και Αράχωβα: Η μαγεία του ελληνικού χειμώνα

Τι είδαν οι κάμερες AI στους δρόμους; Πάνω από 1.000 παραβιάσεις χρήσης κινητού και ζώνης στη Συγγρού

Χαρούμενες παιδικές φωνές στη γιορτή της ΕΣΗΕΠΗΝ στην Πάτρα

