Bob & Wave & Mid: Aυτό είναι το χτένισμα που έχει τρελάνει κόσμο

Οι προτάσεις των hair stylists είναι αρκετές και αυτή τη σαιζόν, όμως το χτένισμα που «έχει κατέβει στο δρόμο», έχοντας κατακλύσει το διαδίκτυο είναι ένα: Μαλλιά μεσαίου μήκους σε bob & wave style.

Συγκεκριμένα, όσο κι αν οι ειδικοί μας καλούν να μακρύνουμε και να φιλάρουμε τα μαλλιά μας, είτε να τολμήσουμε κοντά μαλλιά «pixie», stars, influencers αλλά και χρήστες των social media επιλέγουν το ύψος πάνω από τους ώμους σε γραμμή σχετικά άναρχη και ατημέλητη, δηλαδή «κύματα» που δεν θυμίζουν διόλου κομμωτήριο. «Seeking Bob Inspiration? Here Are Some Of The Best On Instagram» διαβάσαμε σε διάσημο, ξένο περιοδικό, το οποίο εντόπισε την μαζική εμμονή με το εν λόγω χτένισμα. Τα σχετικά δημοσιεύματα που ολοένα αυξάνονται μας συστήνουν να αφήσουμε τα μαλλιά μας να στεγνώσουν φυσικά μετά το λούσιμο και να αποφύγουμε το σαφές στυλιζάρισμα. Η τεχνική του air dry δεν είναι απλά πολύ στη μόδα, αλλά βοηθάει την τρίχα μακροπρόθεσμα να μένει υγιής και στιλπνή. Πρόσφατα η δημοφιλής ιταλίδα blogger Κιάρα Φεράνι θύμισε την εποχή που ήταν χτενισμένη έτσι σχολιάζοντας πως αυτά τα μαλλιά «δεν παίζονταν». Με αυτό το πρότυπο κουρεύτηκε μόνη της η βρετανίδα style icon Αλέξα Τσανγκ εν μέσω lockdown.