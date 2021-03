Η νέα ταινία του "Μπόρατ" με τον Σάσα Μπάρον Κοέν μπήκε στα Γκίνες

Ο γιγαντιαίος και μακρόσυρτος τίτλος της υποψήφιας στα φετινά βραβεία Όσκαρ ταινίας του Τζέισον Γουόλινερ με τον Σάσα Μπαρόν Κοέν και την Βουλγάρα ηθοποιό αποκάλυψη Μαρία Μπακάλοβα, μπήκε, όπως διαβάσαμε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

Πιο συγκεκριμένα κι όπως γράφει το flix.gr, το ξεκαρδιστικό και άκρως σατιρικό «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» (αυτός είναι ο πλήρης πρωτότυπος τίτλος της ταινίας) μπήκε στο βιβλίο των παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες, κερδίζοντας τον τίτλο της ταινίας με τον μεγαλύτερο τίτλο, συνολικά 110 χαρακτήρες, που ήταν ποτέ υποψήφια για Όσκαρ.

Η ταινία να θυμίσουμε πως είναι υποψήφια στα 93α Όσκαρ που θα απονεμηθούν στις 25 Απριλίου 2021 για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και για το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την 24χρονη Μαρία Μπακάλοβα.

Το 1o Borat που επίσης είχε μεγάλο τίτλο, "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" σε σκηνοθεσία Λάρι Τσαρλς είχε παιχθεί στους κινηματογράφους στα τέλη του 2006 και είχε κάνει τεράστια εμπορική επιτυχία με 262 εκατομμύρια δολάρια διεθνείς εισπράξεις.

Το flix.gr θυμίζει πως ο προηγούμενος τίτλος που κατείχε το κινηματογραφικό αυτό ρεκόρ ήταν το «Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes» του 1965 με 85 χαρακτήρες, μία ταινία σε σκηνοθεσία του Κεν Ανάκιν που είχε κερδίσει υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

*Ο Σάσα Μπάρον Κοέν στο μεταξύ κέρδισε κι αυτός φέτος υποψηφιότητα στα Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου β' ανδρικού ρόλου αλλά για την αξιόλογη ταινία του Άαρον Σόρκιν "Η Δίκη των 7 του Σικάγο".