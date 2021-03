Tην έχουν χαρακτηρίσει ως την Ελληνίδα Άγκαθα Κρίστι, έχει ζήσει τους σημαντικότερους σταθμούς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας αλλά κυρίως αποτελεί έμπνευση για τον τρόπο που πορεύεται στη ζωή. Κι αυτό μπορείς να το διακρίνεις από τη ζωηράδα με την οποία σου απαντά στην συνηθισμένη ερώτηση «πώς είστε», μέχρι τη δυναμικότητά της να πάρει τη ζωή στα χέρια της σε μια εποχή που για τις γυναίκες δεν αποτελούσε σύνηθες φαινόμενο.

Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η Αθηνά Κακούρη μιλά στο thebest.gr με αφορμή το βιβλίο της «1821, η αρχή που δεν ολοκληρώθηκε», το οποίο μεταφράστηκε και στ΄αγγλικά υπό τον τίτλο «1821: Τhe Founding of Modern Greece».

Μιλάμε για τη μεγαλύτερη παθογένεια του σύγχρονου ελληνικού κράτους, για την Πάτρα που για εκείνη «ἔχει μείνει σταματημένη στον χρόνο. 1930 μέ 1960», για το meToo, αλλά και για το απόσταγμα της δικής της διαδρομής που της ζητήσαμε να μας δώσει ως συμβουλή η προτροπή και το οποίο συνοψίζεται στο «Να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση ἀπ’ αὐτό και καλύτερος οδηγός για τις πράξεις σου».

Η κ. Κακούρη μας απαντά γραπτώς, εξ ου και το πολυτονικό σύστημα που είναι το αγαπημένο της και μας θυμίζει μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδοχή της ελληνικής γλώσσας.

Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και δανείζομαι τον τίτλο του βιβλίου σας «1821, η αρχή που δεν ολοκληρώθηκε» για να ρωτήσω ποια είναι αυτή η αρχή που δεν ολοκληρώθηκε και γιατί; Τι χρειάζεται να γίνει για να ολοκληρωθεί;

«Ἡ Ἀρχή ἦταν ἡ Ἐπανάσταση τό 1821. Ὁ σκοπός αὐτῆς τῆς Επανάστασης ἦταν νά ἐλευθερωθεῖ τό Γένος, ὁλόκληρο τό Γένος. Ἀλλά τά ὅρια πού ἐπεβλήθησαν στό νέο κράτος μετά τό τέλος τοῦ πολέμου -ἠ γραμμή Ἀμβρακικου Παγασητικοῦ- περιέκλειαν μόλις τό ἕνα τρίτο τοῦ Γένους. Ἔξω ἔμεινε ἡ Σάμος, πού ἦταν ἐλεύθερη καί αὐτοδιοικούμενη. Ἔξω ἠ Κρήτη. Ἔξω τό Σούλι, ἡ Νάουσα, ἠ μαρτυρική Χίος... Ἔξω παρά λίγο νά μείνει ἀκόμη καί τό Μεσολόγγι. Ὁ σκοπός τῆς Ἐπανάστασης ἑπομένως, δέν ὁλοκληρώθηκε.

Τό ἀποτέλεσμα ἦταν πώς ἀκολουθησαν μιά σειρά ἀπό ἐπαναστάσεις στην Κρήτη, ταραχές στα βόρεια σύνορα, οἱ ἄκαρπες προσπάθειες τοῦ Ὄθωνος νά ἐπεκτείνει τά ὅρια τοῦ κράτους, ὁ πόλεμος τοῦ 1897 καί τέλος οἱ νικηφόροι Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-13. Καί πάλι ὄμως, ἐδαφικά ὁλοκλήρωση δέν εἶχε συντελεστεῖ καθώς ἔμεναν ἀκόμη ἔξω ἠ Κύπρος , ἡ Θράκη, ὁ Πόντος, ὁρισμένες περιοχές στήν δυτική Μικρασία, ὅπου οἱ ἐλληνικοί πληθυσμοί πλειοψηφοῦσαν.

Ἀλλα καί ἀπό ἄλλη ἄποψη ἡ ἀρχή, δηλαδη ἡ Ἐπανάσταση, δέν ὁλοκληρώθηκε γιατί ἀντί νά διοικηθεῖ ἡ Ἐλλάς ἀπό τούς Ἔλληνες, ὅπως εἶχε ἀρχίσει να τό κάνει ὀ Καποδίστριας, ἐκεῖνος μέν δολοφονήθηκε ἠ δέ χώρα παραδόθηκε σἐ τρεῖς ξένες Δυνάμεις, μέ ἀμφιλεγόμενα ἀποτελέσματα».

Για ποιο λόγο το βιβλίο μεταφράστηκε και στ΄αγγλικά; Σε ποιους απευθύνεται και ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο το γράψατε;

«Τό βιβλίο εἶναι μιά ἁπλή, εὐκολοδιάβαστη καί σύντομη ἀφήγηση τῶν κυριοτέρων γεγονότων τῆς Ἐπανάστασης καί τῶν ὅσων ἔκαμε ὀ Καποδίστριας γιά νά θεμελιώσει κράτος.. Θεωρήσαμε λοιπόν ὄτι θα ἐνδιέφερε ὅλες τίς πολυάριθμες ἑλληνικές παροικίες στίς ΗΠΑ, στήν Αὐστραλία και ἀλλοῦ, ὅπου οἱ νεώτεροι δεν ξέρουν πλεόν ἐλληνικά ἐνδιαφέρονται ὅμως γιά τόν τόπο τῆς καταγωγῆς τους καί τό πῶς ἰδρύθηκε τό νέο ἑλληνικό Κράτος.

Τό βιβλίο κυκλοφορεῖ καί σέ ebook, πράγμα πολύ χρήσιμο καθώς τά ταχυδρομικά ἀκριβαίνουν πολύ καί ἀργοῦν ἀκόμη περισσότερο. Ὁ τίτλος εἶναι 1821, The Founding of Modern Greece» καί ὁ τροπος εἶναι νά μπεῖ κανείς ,www.vivliopoleiopataki.gr και στην Αναζήτηση να γράψει τον τίτλο του βιβλίου '' 1821: The founding of Modern Greece'' (e-book)ή το ISBN 97896016-9594-5».