Αντίο στον "μάστορα" του κινηματογραφικού πόστερ Paul Crifo

O Paul Crifo, ένας καλλιτέχνης που έγινε γνωστός δημιουργώντας ξεχωριστά κινηματογραφικά πόστερ έφυγε από τη ζωή στα 98 του χρόνια πριν λίγο καιρό στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 από φυσικά αίτια, σύμφωνα με το γιο του, Πίτερ. Η καριέρα του στον χώρο της κινηματογραφικής αφίσας ξεπέρασε σε διάρκεια τα 40 χρόνια.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιανουαρίου του 1922, ο Crifo όπως έγραψε το theislandnow.com, σπούδασε illustration – εικονογράφηση στο περίφημο Pratt University στο Μπρούκλιν και σύντομα καθότι ταλαντούχος έπιασε δουλειά στα γραφεία της 20th Century-Fox στη Ν. Υόρκη ως σχεδιαστής.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, μετείχε στην Diener/Hauser/Bates, μία εταιρεία θεατρικής διαφήμισης στο Manhattan, όπου ο Crifo από σχεδιαστής εξελίχθηκε σε βασικό art director & αντιπρόεδρο του γραφείου μέσω του οποίου ανέλαβε μεγάλες δουλειές για κινηματογραφικά στούντιο όπως της Metro Goldwyn Mayer, της United Artists, της Fox, της Paramount, ανεξάρτητων κινηματογραφικών εταιρειών, ξένων διανομέων και παραγωγών του Broadway.

Όπως έγραψε το theislandnow.com, την περίοδο από το 1942 έως και το 1986, ο Crifo υπολογίζεται ότι δούλεψε σε πάνω από 400 διαφημιστικές καμπάνιες ταινιών και συνέβαλε καθοριστικά στο σχεδιασμό και δημιουργία περισσότερων από 120 κινηματογραφικών πόστερ.

Στη διάρκεια της γόνιμης και πλούσιας καριέρας του, ο Crifo εικονογράφησε και δημιούργησε 45 film poster δικού του σχεδίου και έμπνευσης όπως για την ταινία του Mel Brooks, “The Producers”, την κλασική κωμωδία “Monty Python and the Holy Grail”, το πολεμικό έπος του Β’ Παγκοσμίου, “A Bridge Too Far – Η Γέφυρα του Άρνεμ” σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Ατένμπορω και το φιλμ που κατέκτησε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας του 1967 “In the Heat of the Night”.

Πόστερ βασισμένα σε φωτογραφία που επιμελήθηκε ήταν αυτό του “The Great Gatsby” του 1974 με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τη Μία Φάροου, η ταινία με τον John Travolta, “Urban Cowboy”. Ακόμα ο Crifo συνεργάστηκε στη δημιουργία των πόστερ της ταινίας με τον αξέχαστο Steve McQueen “The Great Escape”, του νικητήριου φιλμ στα Όσκαρ του 1971, “The French Connection - Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία” με τον Τζιν Χάκμαν καθώς και στο θρίλερ του 1976, “Marathon Man” με τον Ντάστιν Χόφμαν ενώ είχε και δημιουργική δουλειά χωρίς ωστόσο να του πιστωθεί επίσημα και στα πρώτα 4 φιλμ James Bond.

Συνεργάτες του είχαν να πουν για τις απίστευτης δημιουργικότητας και στυλ συνθέσεις του αλλά και για το πόσο γοητευτικός και συνάμα αστείος τύπος ήταν στην προσωπική του ζωή. Ο γραφίστας, ηθοποιός και σκηνοθέτης Pete Handelman μαζί με το γιο του εκλιπόντος, Peter Crifo, υπέγραψαν το ντοκιμαντέρ “Mr. Movie Poster”, ένα φιλμ που εστίασε στην μακρόχρονη πορεία του Crifo ως σχεδιαστή. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να προβληθεί σύντομα.

“Υπήρξε πάντα ένας καλός συνεργάτης στον οποίο μπορούσες να βασιστείς και συνάμα ήταν ένας μάλλον συνεσταλμένος και ήσυχος άνθρωπος ”, ανέφερε ο Handelman.

Τέλος να προσθέσουμε πως η δουλειά του Crifo είχε αναγνωριστεί από την Society of Illustrators, the Art Directors Club of New York και the Advertising Club of New York. Το έτος 2007 τιμήθηκε για το έργο του στον τομέα του poster design στα Hollywood Reporter’s Key Art Awards στο Los Angeles.

Ο Crifo που ήταν παντρεμένος με την Loretta και απέκτησε 2 γιους, τον Kevin και τον Peter, χαρακτηρίζεται ως ένας «αληθινός μάστορας» της τέχνης του κινηματογραφικού πόστερ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ