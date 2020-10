Οι 26ες Νύχτες Πρεμιέρας έστειλαν το μήνυμα της ασφαλούς επιστροφής και συνύπαρξης στις αίθουσες

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επιπλέον προβολών:

-ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ/CANTO SI TÚ CANTAS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Nikos Kornilios

Ο Γιάννης και ο Πάρις γιορτάζουν την Ημέρα των Νεκρών, και μέρα της επετείου τους, στο λατινοαμερικάνικο café-teatral τους: ένα σταυροδρόμι όπου συναντιούνται αγαπημένα πρόσωπα, μοναχικές υπάρξεις, παράξενοι ταξιδιώτες. Οι ιστορίες όλων μπλέκονται, το παρελθόν συναντά το παρόν, η μουσική και ο χορός μεταμορφώνουν την πραγματικότητα και, καθώς πέφτει η νύχτα και η γιορτή κορυφώνεται μέχρι την έκσταση, το café γίνεται μια μικρή Κιβωτός, γεμάτη μνήμες, επιθυμίες και αποκαλύψεις. Με τη συμμετοχή 50 ηθοποιών, μουσικών και χορευτών, ο Νίκος Κορνήλιος παραδίδει την ελληνική ταινία-εκπληξη της χρονιάς: έναν διονυσιακό εορτασμό της κοινότητας και της ζωής ως ατέρμονου χορού με τη χαρά και τη λύπη. Παρουσία συντελεστών.

5/10/2020, 19:30, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

-Η ΒΑΛΕΡΙ KAI H ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ / VALERIE AND HER WEEK OF WONDERS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Jaromil Jireš

Σαν παράξενος αστερισμός από ένα μακρινό γαλαξία, η θρυλική «Βάλερι» προσγειώθηκε στη μεγάλη οθόνη, ακριβώς πενήντα χρόνια πριν, και έκτοτε παραμένει ένα από τα γοητευτικά παράδοξα ολόκληρου του σινεμά. Εμπνευσμένο από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, τον κόσμο των λαϊκών δοξασιών και τον γοτθικό τρόμο, το πιο ατίθασο κινηματογραφικό τέκνο του Τσέχικου Νέου Κύματος προσεγγίζει την σεξουαλική αφύπνιση ενός κοριτσιού ως έναν ορμητικό χείμαρρο φαντασιώσεων, ονείρων, αλληγορικών εικόνων και ξέφρενης σκηνοθετικής εφευρετικότητας, ο οποίος επηρέασε από πολυάριθμους δημιουργούς (Νιλ Τζόρνταν, Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο) μέχρι μουσικά συγκροτήματα (Broadcast).

5/10/2020, 19:45, ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.

-ΑΛΙΚΗ / ALICE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Jan Švankmajer

Η νουβέλα του Λιούις Κάρολ αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης για τους σουρεαλιστές, κάνεις τους όμως δεν έχει ανταγωνιστεί μέχρι σήμερα στο ελάχιστο τη σκοτεινή μεταφορά του Γιαν Σβανκμάγιερ. Σκηνοθετώντας την σαν όνειρο, παρά σαν παραμύθι, ο θρυλικός Τσέχος δημιουργός βρίσκει τη «Χώρα των Θαυμάτων» στις παρυφές μιας λανθάνουσας παιδικής φαντασίωσης. Η αφήγηση της Αλίκης μεταμορφώνεται σε έναν οπτικά επιβλητικό εφιάλτη, μια πανδαισία εικόνων και μια βουβή ιστορία, στο επιμύθιο της οποίας κρύβεται μια από τις σπουδαιότερες ταινίες animation που έγιναν ποτέ.

5/10/2020, 22:15, ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

-ΕΚΣΤΑΣΗ / RAPTURE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Iván Zulueta

Αγαπημένη ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η πιο μυθική δημιουργία του ισπανικού underground σινεμά στάθηκε καταραμένη και κύκνειο άσμα για τον εξωφρενικά ταλαντούχο (και αδικοχαμένο) εμπνευστή της, μέχρις ότου μετέπειτα γενιές θεατών την αποθέωσαν και την αναγόρευσαν σε modern classic. Καθώς ένας δευτεροκλασάτος σκηνοθέτης προσπαθεί να διαλευκάνει την αινιγματική εξαφάνιση ενός κινηματογραφιστή, παλιού του γνώριμου, ο οποίος πίστεψε ότι η κάμερά του είχε τη μυστηριώδη ικανότητα να του εξασφαλίσει το κυριολεκτικό πέρασμα σε μια άλλη πραγματικότητα, το «Arrebato» είναι ταινία τρόμου και μαζί εκπληκτικό σχόλιο για την ύψιστη ψευδαισθησιακή δύναμη, τη ναρκωτική ισχύ και τη βαμπιρική διάσταση του σινεμά. Προβάλλεται ψηφιακά αποκατεστημένο, για 1η φορά στη χώρα μας.

5/10/2020, 22:30, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

-ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΑΡΑΓΟΣΑ / THE SARAGOSSA MANUSCRIPT

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Wojciech Has

Την περίοδο των Ναπολεόντειων Πολέμων, κατά τη διάρκεια μιας μάχης σε ισπανικό έδαφος, δυο αντίπαλοι στρατιώτες ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες βιβλίο, μέσα από τις σελίδες του οποίου ξετυλίγεται ένας λαβύρινθος ιστοριών τοποθετημένων μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Αγαπημένη ταινία των Ντέιβιντ Λιντς, Μάρτιν Σκορσέζε, Φράνσις Φορντ Κόπολα και Λουίς Μπουνιουέλ, η εκπληκτική μεταφορά στο θρυλικό μυθιστόρημα του Γιάν Ποτότσκι απλώνει εντυπωσιακά στη μεγάλη οθόνη ένα ανεπανάληπτο απόγειο της σκηνοθεσίας και της περίτεχνης αφήγησης. Από τα αριστουργήματα της πολωνικής κινηματογραφίας και σύσσωμου του φανταστικού σινεμά.

6/10/2020, 20.30 Αίγλη Ζαππείου.

