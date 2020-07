Η Ιωάννα Τούνη ανεβάζει από τη Μύκονο ρητό του Έρνεστ Χέμινγουεϊ

Η Ιωάννα Τούνη κάνει διακοπές στη Μύκονο και όπως συνηθίζει ανεβάζει στο Instagram σέξι φωτογραφίες της. Αυτή τη φορά όμως, η 27χρονη πρώην παίκτρια του My Style Rocks θέλησε να μοιραστεί ένα απόφθεγμα του σημαντικού Αμερικανού συγγραφέα του 20ού αιώνα, Έρνεστ Χέμινγουεϊ, και μάλιστα στο πρωτότυπο.

Σε μία φωτογραφία της με καυτό μπικίνι, από την παραλία της Φτελιάς, έγραψε στην ανάρτησή της: “We are all broken—that’s how the light gets in.” («Είμαστε όλοι σπασμένοι. Έτσι μπαίνει το φως…»).