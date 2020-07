Δείτε το σώου των Dolce & Gabbana, «Alta Moda, Valley of the Temples» στη Σικελία με μουσική Ένιο Μορικόνε

To Athens Fashion Film Festival και η καλλιτεχνική διευθύντρια του, Νικόλ Αλεξανδροπούλου, σκηνοθέτις – παραγωγός αποτίνουν ένα φόρο τιμής στον Maestro, τον Ιταλό μουσικό Ennio Morricone, τιμημένο με Όσκαρ, Γκράμμι και Χρυσό Λέοντα που τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, sτο Fashion Film που επιλέξαμε, κάνοντας ένα "διάλειμμα" από τη συνήθη ροή, μπορείτε να απολαύσετε το περσινό show του Οίκου μόδας των Dolce & Gabbana, στη Σικελία, και πιο συγκεκριμένα στον αρχαιοελληνικό ναό δωρικού ρυθμού της Κονκορδίας, στο νότιο άκρο της Σικελίας στο Agrigento, με εξαίσια μουσική επένδυση το original soundrack της ταινίας "C'era Una Volta Il West - Once Upon A Time In The West – Κάποτε στη Δύση" του Σέρτζιο Λεόνε, παραγωγής του 1968 όπου τη μουσική είχε υπογράψει ο Μορικόνε.

Το φιλμ "Dolce & Gabbana - Alta Moda, Valley of the Temples, July 2019" έχει διάρκεια 48 λεπτά.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ένα χρόνο πριν, οι Dolce & Gabbana "κατέλαβαν" τον αρχαιοελληνικό Ναό της Κονκορδίας, στο νότιο άκρο της Σικελίας, για να παρουσιάσουν ένα ντεφιλέ μυθικών διαστάσεων. Η κεντρική ιδέα ήταν, μέσα από δύο show αφιερωμένα στην εμμονή των Ιταλών με το κλασικό, το διαχρονικό και το τέλειο, να ζωντανέψουν το Πάνθεον.

Ο σηκός (πυρήνας) του Ναού ήταν για πρώτη φορά προσβάσιμος στο κοινό, 2500 περίπου χρόνια μετά την ανέγερσή του. Το αλλόκοσμο σκηνικό μάς μετέφερε στον Όλυμπο, όπου παρελαύνουν αιθέριες κάθε λογής θηλυκές θεότητες, ντυμένες με 125 συνολικά Alta Moda κομμάτια.

Για 50 περίπου λεπτά όλα κινούνται σε ένα υπερβατικό επίπεδο, ένα κοσμογονικό σύμπαν που κοιτάζει μόνο τους αθανάτους. Η Κονκορδία (ή Ομόνοια ή Αρμονία στα ελληνικά) αναζήτησε ανάμεσά τους μια μελωδία κατάλληλη να συνοδεύσει την περίσταση. Τελικά τη βρήκε, κοιτάζοντας μέσα από ένα παράθυρο στον κόσμο των θνητών. Ήταν κρυμμένη μέσα στην απολλώνια κεντρική σύνθεση του "Κάποτε στη Δύση". Κατάλαβε πως αν υπήρχε ένας μαέστρος ικανός να επενδύσει με τις νότες του την κατοικία των Θεών, αυτός ήταν ο Ennio Morricone.

Χθες ο Μαέστρος αποχώρησε οριστικά, για να λάβει τη θέση στο Πάνθεον που δικαιωματικά του ανήκει. Λίγοι το γνωρίζουν, αλλά αυτό το παράθυρο μεταξύ εγκόσμιων και Ολύμπου, μεταξύ Γης και Παραδείσου, είναι φτιαγμένο από τις παρτιτούρες του...