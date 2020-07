Αυτή είναι η αφίσα του 43ου Φεστιβάλ της Δράμας

H αφίσα του ερχόμενου 43ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και η έναρξη του νέου θερινού κινηματογράφου "Αλέξανδρος" στην καρδιά της Δράμας όπου και θα φιλοξενηθεί το πρόγραμμα των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Δράμας με προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού.

Στημένος σε μια όαση πράσινου στην καρδιά της πόλης, ο "Αλέξανδρος" θα αποτελέσει και τον Σεπτέμβριο έναν νέο πόλο εκδηλώσεων για το Φεστιβάλ.

Δημιουργός της αφίσας του 43ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας είναι ο Νίκος Πάστρας.

Η ομάδα του φεστιβάλ ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Καλοκαίρι στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρο»

Το DISFF 2020, επιστρέφει με ανακούφιση στον φυσικό του χώρο, το σινεμά, μετά από μήνες περιοριστικών μέτρων και αποζημιώνει το σινεφίλ κοινό με μια σειρά επιλεγμένων Σαββατιάτικων προβολών στο νέο θερινό κινηματογράφο που εγκαινιάζεται αυτές τις μέρες στην Δράμα.

Από το Σάββατο 4 Ιουλίου και έως τα τέλη Αυγούστου, το Φεστιβάλ Δράμας, ξεκινά στον «Αλέξανδρο» τις προφεστιβαλικές του εκδηλώσεις και υπόσχεται ένα πρόγραμμα με μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες που περιλαμβάνει από το Suntan του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου με τον Μάκη Παπαδημητρίου και την Πατρινή ηθοποιό Έλλη Τρίγγου, μέχρι το πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Δράμας 2019 επιστρέφει». Και από το πολυβραβευμένο Supa Modo για παιδιά και νέους που χειρίζεται με υποδειγματικό τρόπο ένα σκληρό θέμα, μέχρι τις μεγάλους μήκους ταινίες του Γιάννη Σακαρίδη «Πλατεία Αμερικής» και «Wild Duck», μια καλή ευκαιρία για το κοινό της Δράμας να γνωρίσει το έργο του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:

Σάββατο 4 Ιουλίου Το Φεστιβάλ Δράμας 2019 επιστρέφει: μέρος Α’

Το πρώτο μέρος από τις βραβευμένες ταινίες του Ελληνικού προγράμματος του 42ου Φεστιβάλ Δράμας

Σάββατο 11 Ιουλίου ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ του Γιάννη Σακαρίδη, Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Δράμας

Σάββατο 18 Ιουλίου Το Φεστιβάλ Δράμας 2019 επιστρέφει μέρος Β’

Το δεύτερο μέρος από τις βραβευμένες ταινίες του Ελληνικού προγράμματος του 42ου Φεστιβάλ Δράμας

Σάββατο 25 Ιουλίου WILD DUCK του Γιάννη Σακαρίδη, Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Δράμας

Σάββατο 1η Αυγούστου Το Φεστιβάλ Δράμας 2019 επιστρέφει μέρος Γ’

Το τρίτο μέρος από τις βραβευμένες ταινίες του Ελληνικού προγράμματος του 42ου Φεστιβά Δράμας

Σάββατο 8 Αυγούστου Δραμινοί Καλλιτέχνες παρουσιάζουν

Σκηνοθέτες και ηθοποιοί από την πόλη της Δράμας σε ταινίες μικρού μήκους που αγαπήθηκαν από το κοινό τα τελευταία χρόνια.

Σάββατο 15 Αυγούστου

Supa Modo του Likarion Wainaina, πολυβραβευμένη ταινία μεγάλου μήκους για παιδιά αλλά και μεγάλους. Ευγενική προσφορά του Νεανικού Πλάνου, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους.

Σάββατο 22 Αυγούστου SUNTAN του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου

Σάββατο 29 Αυγούστου Best of the bests 2019

Επιλογή βραβευμένων ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας 2019:

- Aδελφοσύνη-Brotherhood (Tυνησία, Καναδάς, Κατάρ, Σουηδία)

Χρυσός Διόνυσος 2019, Best Short Film 2019

- The Lake of Happiness (Λευκορωσία)

Βραβείο Σκηνοθεσίας 2019, υποψήφια για EFA 2020

- Pinky Promise (Γερμανία) Βραβείο Ανθρωπίνων Αξιών της Βουλής των Ελλήνων & Εύφημος Μνεία

- Maraas (Ισπανία) Bραβείο Αρτιότερης παραγωγής TV5 Monde, 2019.