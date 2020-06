Μετά το "Όσα παίρνει ο Άνεμος", στο στόχαστρο και το "Πράσινο Βιβλίο", οι "Υπηρέτριες" και ο "Μπάγκερ Βανς"

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία με αφορμή τη δολοφονία του 46χρονου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ εξαιτίας της βίας που άσκησε ένας λευκός αστυνομικός στη Μινεάπολη, και για κινηματογραφικές ταινίες που κατά κάποιο τρόπο δεν βοηθούν τις σοβαρές συζητήσεις που έχουν ανοιχτεί για το μέγα θέμα του ρατσισμού στις ΗΠΑ. Όπως είδαμε στο σάιτ του cnn, με τις αντιδράσεις να έχουν γίνει ένα τεράστιο παλιρροιακό κύμα για την κακομεταχείριση του George Floyd, τον οποίο ο αστυνομικός πίεσε δυνατά με το γόνατο του στο λαιμό και στον αυχένα εμποδίζοντας τον να αναπνεύσει με συνέπεια το θάνατο του, έχει αρχίσει η επανεξέταση και επανεκτίμηση ταινιών του Hollywood που έθιξαν το θέμα του ρατσισμού ή που είχαν μαύρους ήρωες.

Ο μεγάλος χαμός ξεκίνησε με την απόφαση του HBO Max να θέσει εκτός του προγράμματος προβολών του, το θρυλικό, Οσκαρικό φιλμ του 1939 "Gone with the Wind - Όσα παίρνει ο Άνεμος" (αποφάσισε εν τέλει όταν το ξαναπροβάλλει να συνοδεύεται η προβολή και από ειδικές συζητήσεις ιστορικού περιεχομένου για τους Βόρειους και τους Νότιους).

Ακολούθως όπως είδαμε στην ανάρτηση του cnn.com, είναι κι άλλα αξιόλογα φιλμ που ενδεχομένως να μην θεωρούνται τα κατάλληλα αν κάποιος θελήσει να αντιληφθεί βαθύτερα το μεγάλο και σοβαρό θέμα του ρατσισμού και της συμπεριφοράς και στάσης ορισμένων απέναντι στη μαύρη φυλή και τους Αφροαμερικανούς.

Η λίστα περιλαμβάνει και το τιμημένο με Όσκαρ καλύτερης ταινίας «Green Book» του Πίτερ Φαρέλι που κέρδισε και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου για την εκπληκτική ερμηνεία του Μαχερσάλα Αλί. Το συγκεκριμένο φιλμ θα λέγαμε πως πολύ χαρακτηριστικά τονίζει τους φυλετικούς διαχωρισμούς τη δεκαετία του ’60 με επίκεντρο έναν διάσημο μαύρο μουσικό – πιανίστα που περιοδεύει για συναυλίες στον βαθιά ρατσιστικό Αμερικάνικο Νότο και ίσως άδικα περιλαμβάνεται στη λίστα όπως και το φιλμ που σκηνοθέτησε με ευαισθησία το 2000 ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έχοντας για πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ, «The Legend of Bagger Vance – Ο Θρύλος του Μπάγκερ Βανς» (είχε παιχθεί στην Πάτρα στα τότε Στερ στη Βέσο Μάρε).

Στην ταινία αυτή εκτός του Will Smith, έπαιζαν και οι Matt Damon και Charlize Theron, αφηγητής ήταν ο θρύλος Τζακ Λέμον και θέμα του είχε έναν αγώνα γκολφ στα χρόνια μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κάπου στον Αμερικάνικο Νότο. Όπως θυμίζει το cnn, το "The Legend of Bagger Vance" είχε δεχτεί πυρά από κάποιους (ανάμεσα τους και ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι) για τον τρόπο που παρουσίαζε τον χαρακτήρα του Γουίλ Σμιθ, ως "magical Negro – μαγικό νέγρο".

Ο Spike Lee είχε καταφερθεί της αξιόλογης αυτής ταινίας λέγοντας ότι αποτελεί παράδειγμα της τακτικής του Hollywood να χρησιμοποιεί έναν μαύρο χαρακτήρα ως έναν καλοπροαίρετο μεν αλλά υποδεέστερο ενός λευκού που υπηρετεί και κάνει τις ζωές των λευκών Αμερικανών καλύτερες.

O μαύρος χαρακτήρας του Μπάγκερ Βανς, είναι στην ταινία του Ρέντφορντ, ο μυστηριώδης golf caddy, ένας σχεδόν αθέατος «σύμβουλος» που βοηθά ψυχολογικά ν’ ανέβει ο κεντρικός ήρωας Ραλφ Τζούνα και να ξαναβρεί τη φόρμα του.

"Οι μαύροι έπεφταν θύματα κακομεταχείρισης και ο Bagger Vance ενδιαφερόταν μόνο για να βελτιώσει το χτύπημα του γκόλφερ Matt Damon" είχε πει ο σκηνοθέτης Spike Lee σε διάλεξη του στο Yale.

*Στο στόχαστρο όπως ήδη θα έχετε διαβάσει έχει μπει και η ταινία του 2009, «Οι Υπηρέτριες» - The Help» σε σκηνοθεσία Tate Taylor, με τις Βαϊόλα Ντέιβις, Οκτάβια Σπένσερ που μάλιστα τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου, Έμμα Στόουν και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ