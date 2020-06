Η πατρινή Χαρά Βέρρα φωτογραφήθηκε με τις κόρες της

Η Πατρινή τραγουδίστρια Χαρά Βέρρα που είναι αλήθεια πως «σκίζει» στο σώου του Opentv, Just the 2 of us, όπου τραγουδά ζευγάρι με τον αδιαφιλονίκητο σταρ του σώου, Τρύφωνα Σαμαρά, φωτογραφήθηκε μαζί με τις κόρες της, για το τρέχον τεύχος του εβδομαδιαίου περιοδικού OK.

Όπως αναφέρει η Χαρά Βέρρα που πραγματικά είναι αποκάλυψη στο τραγουδιστικό αυτό σώου που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης, τα κορίτσια της, οι αγαπημένες της κόρες είναι η ζωή της όλη. «Είμαι ευτυχισμένη που απέκτησα την Κωνσταντίνα και την Γεωργία», αναφέρει όλο χαμόγελο.

Οι φωτ. είναι από τη σελίδα της στο facebook.

Το δημοφιλές σώου συνεχίζεται το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 στις 22.00.

Να προσθέσουμε πως η Χαρά Βέρρα που είναι και γιαγιά καθώς έχει και μια εγγονή, την Χαρούλα, δεν φοβάται να πει και πόσο χρονών είναι. Τον ερχόμενο Αύγουστο θα γίνει 47 ετών ενώ όπως είπε, τα παιδιά της, τα έκανε στα 16 της.