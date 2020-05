The Kouls - Στο κατάστημα της Ρήγα Φεραίου το street style γίνεται και πάλι ανεξάρτητη έκφραση

Η διαφορά μεταξύ cool και koul προσδιορίζεται μέσα από ένα concept όπου η μόδα γίνεται ανεξάρτητος τρόπος σκέψης. Το the kouls είναι ένας χώρος που σε καλεί να ορίσεις το δικό σου στιλ προσφέροντας απλώς την αφορμή, με brands από διαφορετικές χώρες που σίγουρα θα αναγνωρίσεις.

H καναδέζικη Herschel με τα ιδιαίτερα σακίδια. H αμερικάνικη New Balance που απλώνεται μέσα στο μαγαζί παρουσιάζοντας την πιο ολοκληρωμένη συλλογή που θα μπορούσες να βρεις (μην παραλείψεις να δοκιμάσεις τα made in UK και USA σνίκερς που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ό,τι έχεις φορέσει μέχρι σήμερα στο είδος αυτό). H Levi’s και οι premium σειρές της Levi’s Made and Crafted και Levi’s Vintage Clothing (ναι, η ιστορία του τζιν φοριέται κι εσύ γίνεσαι μέρος της). Η γιαπωνέζικη Edwin με τα made in Japan denim που σε κάνουν φανατικό του κόκκινου ήλιου. Η Dickies που ενώνει το street style με το workwear και η ιστορική Obey με τα χαρακτηριστικά prints του Shepard Fairey. H Stance που κάνει τις κάλτσες φετίχ (στη φετινή συλλογή θα βρεις collaborations από τους θρυλικούς Nirvana μέχρι τη retro Walt Disney), αλλά και μια σειρά από brands που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και φέρνουν λίγη από την αίσθηση του ευρωπαϊκού street fashion στο κέντρο της πόλης.

Άλλωστε, το the kouls με την πρώτη ματιά θα σου θυμίσει κάτι από τις street boutique στο Mitte του Βερολίνου. Και με τη δεύτερη θα σου επιβεβαιώσει πως η μόδα είναι υπόθεση ανεξαρτησίας. Χωρίς καμιά επιβολή ή κανόνες, ό,τι κι αν επιλέξεις θα είναι επειδή η εμπειρία των αγορών ξαναβρίσκει την ευχαρίστηση που οφείλει να προσφέρει.

Το moto independent style του the kouls, που απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες βρίσκει εφαρμογή σε όλη τη συλλογή του και προετοιμάζει με τον τρόπο του την επόμενη γενιά μέσα από το kids section (θα λατρέψεις να φοράς το ίδιο New Balance με το παιδί σου, trust me…)

Εδώ και πέντε χρόνια η casual street μόδα κλείνει το μάτι στη φιλοσοφία του be your own fashion icon και υποδέχεται στη Ρήγα Φεραίου, αλλά και στο thekouls.gr όλους όσους νιώθουν πως το τι φοράς είναι τρόπος έκφρασης. Isn’t that koul?