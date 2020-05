«Σημαδεμένος»: Έρχεται το remake από τον Λούκα Γκουαντανίνο και τους αδελφούς Κοέν

Όσο για την Μισέλ Πφάιφερ, η οποία στην ταινία παίζει την τοξικοεξαρτημένη Ελβίρα -ο πρώτος σημαντικός ρόλος της καριέρας της- όταν ρωτήθηκε για το βάρος της, καθώς έπρεπε να είναι εξαιρετικά αδύνατη, απάντησε ότι σύμφωνα με τον αρχικά προγραμματισμό τα γυρίσματα θα ολοκληρώνονταν σε 3 - 4 μήνες, αλλά τελικά κράτησαν έναν εξάμηνο. «Μέχρι το τέλος λιμοκτονούσα. Ζούσα με τοματόσουπα και τα μέλη του συνεργείου μου έφερναν κουλουράκια επειδή ανησυχούσαν...»

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και κυρίως, ποιός θα ενσαρκώσει τον Τόνι Μοντάνα, ο οποίος μοιραία θα συγκριθεί με τον Πατσίνο.

Αυτή την περιόδο ο Λούκα Γκουαντανίνο, γνωστός από την ταινία «Να με φωνάζεις με το όνομά μου», ολοκληρώνει τη μίνι σειρά του HBO «We Are Who We Are».

Με πληροφορίες από Variety

