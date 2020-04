Unorthodox: Η νέα σειρά του Netflix που αξίζει να δεις

Μία από της ενδιαφέρουσες σειρές που έκαναν το τελευταίο διάστημα τη εμφάνιση τους το τελευταίο διάστημα είναι η σειρά Unorthodox, του Netfilx. Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σε μία εποχή που λόγο της καραντίνας οι μετοχές του έχουν εκτοξευτεί αφού αποτελεί μία καλή λύση, για πολλούς, προκειμένου να περάσουν πιο ευχάριστα την ώρα τους στο σπίτι. Πρόκειται για μία αξιόλογη σειρά που σίγουρα αξίζει να δεις

Η σειρά είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό best seller της Ντέμπορα Φέλντμαν, «Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots» και μιλά για το δικαίωμα στην έκφραση και την ατομική ελευθερία.

Η υπόθεση

Με το όνειρο να ζει ανεξάρτητη, μια νεαρή γυναίκα, η Έστι, αφήνει το υπερβολικά συντηρητικό ορθόδοξο περιβάλλον της εβραϊκής της κοινότητας στη Νέα Υόρκη, αναζητώντας μια νέα ζωή στο Βερολίνο. Αλλά πάνω που αρχίζει να βρίσκει τον δρόμο της, το παρελθόν τής χτυπά την πόρτα.

Η ιστορία της Έστι πηγαίνει μπρος πίσω από την πρώην ζωή της στο Wiiliamsburg και του ταξιδιού της αυτο-ανακάλυψης στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας τις αντιθέσεις μεταξύ δύο εξαιρετικά διαφορετικών κόσμων.

Μια ιστορία περί τυφλού δογματισμού. Αυτό-εγκλεισμού. Σε μια γειτονιά του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μια γειτονιά με την ονομασία Ουίλιαμσμπουργκ, κατοικούν φανατικοί Ζηλωτές Εβραίοι.