45 ταινίες έχουν ξεπεράσει το 1 δις σε εισπράξεις - Ποιες είναι

Μόλις 45 ταινίες έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν σε εισπράξεις το 1 δις δολάρια και μόλις 5 πέρασαν τα 2 δις, στο παγκόσμιο Box Office! Σύμφωνα με τα στοιχεία του Box Office Mojo, η λίστα με τις ταινίες που κέρδισαν πάνω από 1 δις είναι η εξής:

1. “The Dark Knight”, (2008) - Συνολικές εισπράξεις: 1.004.600.000 δολάρια

2. “The Hobbit: An Unexpected Journey”, (2012) - Συνολικές εισπράξεις: 1.021.100.000 δολάρια

3. “Zootopia”, (2016) - Συνολικές εισπράξεις: 1.023.800.000 δολάρια

4. “Alice In Wonderland”, (2010) - Συνολικές εισπράξεις: 1.025.500.000 δολάρια

5. “Star Wars: Episode 1 — The Phantom Menace”, (1999) - Συνολικές εισπράξεις: 1.027.000.000 δολάρια

6. “Finding Dory”, (2016) - Συνολικές εισπράξεις: 1.028.600.000 δολάρια

7. “Jurassic Park”, (1993) - Συνολικές εισπράξεις: 1.029.200.000 δολάρια

8. “Despicable Me 3”, (2017) - Συνολικές εισπράξεις: 1.033.500.000 δολάρια

9. “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, (2011) - Συνολικές εισπράξεις: 1.045.700.000 δολάρια

10. “Aladdin”, (2019) - Συνολικές εισπράξεις: 1.050.693.000 δολάρια

11. “Rogue One: A Star Wars Story”, (2016) - Συνολικές εισπράξεις: 1.056.100.000 δολάρια

12. “Joker”, (2019) - Συνολικές εισπράξεις: 1.063.000.000 δολάρια

13. “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest”, (2006) - Συνολικές εισπράξεις: 1.066.200.000 δολάρια

14. “Toy Story 3”, (2010) - Συνολικές εισπράξεις: 1.067.000.000 δολάρια

15. “Toy Story 4”, (2019) - Συνολικές εισπράξεις: 1.073.166.000 δολάρια

16. “The Dark Knight Rises”, (2012) - Συνολικές εισπράξεις: 1.084.900.000 δολάρια

17. “Transformers: Age of Extinction”, (2014) - Συνολικές εισπράξεις: 1.104.000.000 δολάρια

18. “Skyfall”, (2012) - Συνολικές εισπράξεις: 1.104.000.000 δολάρια

19. “Lord of the Rings: The Return of the King”, (2003) - Συνολικές εισπράξεις: 1.119.900.000 δολάρια

20. “Transformers: Dark of the Moon”, (2011) - Συνολικές εισπράξεις: 1.123.800.000 δολάρια

21. “Captain Marvel” (2019) - Συνολικές εισπράξεις: 1.098.100.000 δολάρια (συνεχίζεται η καταμέτρηση)

22. “Spider-Man: Far From Home”, (2019) - Συνολικές εισπράξεις: 1.131.846.000 δολάρια

23. “Aquaman”, (2018) - Συνολικές εισπράξεις: 1.147.100.000 δολάρια (συνεχίζεται η καταμέτρηση)

24. “Captain America: Civil War”, (2016) - Συνολικές εισπράξεις: 1.153.300.000 δολάρια

25. “Minions”, (2015) - Συνολικές εισπράξεις: 1.159.400.000 δολάρια

26. “Iron Man 3”, (2013) - Συνολικές εισπράξεις: 1.214.800.000 δολάρια

27. “Frozen 2”, (2019) - Συνολικές εισπράξεις: 1.228.000.000 δολάρια (συνεχίζεται η καταμέτρηση)

28. “The Fate of the Furious”, (2017) - Συνολικές εισπράξεις: 1,235.800.000 δολάρια

29. “Incredibles 2”, (2018) - Συνολικές εισπράξεις: 1.242.800.000 δολάρια

30. “Beauty and the Beast”, (2017) - Συνολικές εισπράξεις: 1.263.500.000 δολάρια

31. “Frozen”, (2013) - Συνολικές εισπράξεις: 1.276.500.000 δολάρια

32. “Jurassic World: Fallen Kingdom”, (2018) - Συνολικές εισπράξεις: 1.309.500.000 δολάρια

33. “Star Wars: The Last Jedi”, (2017) - Συνολικές εισπράξεις: 1.332.500.000 δολάρια

34. “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part Two”, (2011) - Συνολικές εισπράξεις: 1.341.500.000 δολάρια

35. “Black Panther”, (2018) - Συνολικές εισπράξεις: 1.346.900.000 δολάρια

36. “Avengers: Age of Ultron”, (2015) - Συνολικές εισπράξεις: 1.405.400.000 δολάρια

37. “Furious 7”, (2015) - Συνολικές εισπράξεις: 1.516.000.000 δολάρια

38. “Marvel’s The Avengers”, (2012) - Συνολικές εισπράξεις: 1.518.800.000 δολάρια

39. “The Lion King”, (2019) - Συνολικές εισπράξεις: 1.655.151.910 δολάρια

40. “Jurassic World”, (2015) - Συνολικές εισπράξεις: 1.670.400.000 δολάρια

41. “Avengers: Infinity War”, (2018) - Συνολικές εισπράξεις: 2.002.100.000 δολάρια (συνεχίζεται η καταμέτρηση)

42. “Star Wars: The Force Awakens”, (2015) - Συνολικές εισπράξεις: 2.068.200.000 δολάρια

43. “Titanic”, (1997) - Συνολικές εισπράξεις: 2.187.500.000 δολάρια

44. “Avatar”, (2009) - Συνολικές εισπράξεις: 2.788.000.000 δολάρια

45. “Avengers: Endgame”, (2019) - Συνολικές εισπράξεις: 2.797.800.000 δολάρια