Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού που είναι συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, η ομάδα χορού Salto Futuro και η Kunst-Stoff Productions συνδιοργανώνουν το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού- HOME-MADE “MoVe” που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαρτίου 2020 στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων και στις 11 και 12 Απριλίου 2020 στο Κέντρο Χορού και Τεχνών Dansarte της Τατιάνας Λοβέρδου.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Τατιάνα Λοβέρδου, Γιάννης Αντωνίου| KUNST-STOFF Productions, Jone San Martin, Τίμος Ζέχας, Γιάννης Μανταφούνης.

HOME-MADE “MoVe” Patras Program:

Τατιάνα Λοβέρδου / - Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Χορογραφία-Σκηνοθεσία:Τατιάνα Λοβέρδου

Δραματουργική Επεξεργασία: Μαίρη Σιδηρά

Μουσική Επιμέλεια:Τατιάνα Λοβέρδου /Ezio Bosso, Abel Korzeniowski

Διανομή:

Ιφιγένεια/Τατιάνα Λοβέρδου, Νίκη Καρακώστα

Ισιδώρα Ντάνκαν/Εβίνη Παντελάκη/Νάνσυ Χριστοπούλου

Αννα Φράνκ/Κατερίνα Σοφοτάσιου/Πέπη Παπαδοπούλου

Τρεις Χορεύτριες συνυπάρχουν με τρεις ηθοποιούς, δημιουργώντας μια χοροθεατρική παράσταση. Ο Λόγος και η Κίνηση μπλέκονται και αλληλεπιδρούν τρυφερά με στόχο το ζωντάνεμα των τριών ηρωίδων. Κοινό τους σημείο, ο Νόμος και ο Φόβος της Απώλειας. Ποιός είναι άραγε ο πιο βαθύς πόνος, αυτός της απώλειας, ή της μη απώλειας. Ερώτημα που θέτει ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Η Τέχνη θέτει τα ερωτήματα. Η Ζωή τα απαντά.

Ο Καλλιτεχνης, Ηθοποιός, Χορευτής ερμηνεύει.

Τα κείμενα είναι από την Επιστροφή του Γιάννη Ρίτσου, την Αυτοβιογραφία της Ισιδώρας Ντάνκαν και το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ.

Γιάννης Αντωνίου & Jone San Martin | KUNST-STOFF Productions

Σκηνοθεσία, Χορογραφία: Γιάννης Αντωνίου, Jone San Martin

Χορεύουν: Γιάννης Αντωνίου, Jone San Martin

Ο Γιάννης Αντωνίου και η Jone San Martin συνεργάστηκαν το 2004 στη πόλη της Φρανκφούρτης στη Γερμανία, στο Ballett Frankfurt του διάσημου χορογράφου William Forsythe. Η νέα τους συνεργασία πραγματοποιείται στην Πάτρα με σκοπό να ταξιδέψει σε διάφορα φεστιβάλ στην Ευρώπη.

Οι δύο χορογράφοι και χορευτές, δημιουργούν τη χορογραφία μέσω της αυθόρμητης έκφρασης με έμπνευσή την αρχιτεκτονική του Κλασικού Μπαλέτου.

Αν ο χορός σχετίζεται με τη μετακίνηση, το χώρο και το χρόνο, εξαρτάται από το πώς θέλουμε να τα ορίσουμε. Αντί να ακολουθήσω μοντέλα για το πώς θα πρέπει να εξελίσσεται ο χορός, προτιμώ να δημιουργήσω νέους δρόμους που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το χορό για ένα μέλλον και μια μεγαλύτερη ζωή στο σώμα μας.

Η Jone San Martin, γεννημένη στο Donostia / San Sebastian, Ισπανία, το 1966, σπούδασε χορό με το Mentxu Medel στο Institut del Teatre της Βαρκελώνης και στο Mudra International στις Βρυξέλλες. Χόρεψε στο μπαλέτο Nacional de España, στο Θέατρο Ulmer, με τον Jacopo Godani στις Βρυξέλλες και στο Μπαλέτο Royal de Wallonie στο Charleroi. Εντάχθηκε στο Ballett Frankfurt το 1992 και The Forsythe Company από το 2005 έως το 2015.

Από το 2000, έχει χορογραφήσει πολλά από τα δικά της έργα. Ήταν επισκέπτης στο φεστιβάλ της Αβινιόν το 2004 όπου εκτελούσε το σόλο "Tourlourou", που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της από την Carlotta Sagna, ως μέρος της σειράς Sujets à Vif. Το 2006, βραβεύτικε από την Asociación de Profesionales de Danza de Gipuzkoa. Από το 2014, είναι συνδεδεμένη καλλιτέχνης της Dantzaz Kompainia στη Donostia. Το 2016 επιμελήθηκε το Πρόγραμμα Performing Arts / Πολιτιστική Πόλη της Ευρώπης, Σαν Σεμπαστιάν. Η Jone είναι μέλος του Dance On Ensemble από το 2015.

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Γιάννης Αντωνίου, σπούδασε στην Κρατική Σχολή Χορού της Αθήνας Κ.Σ.Ο.Τ. και στην συνέχεια με υποτροφία στη φημισμένη Σχολή της όπερας του Αμβούργου. Στη Γερμανία χόρεψε στις όπερες του Αμβούργου, Osnabruck, της Βόννης αλλά και σαν guest με το Underwegs Theater στην Χαιδελβέργη και με το member project του William Forsythe. Μετά από πρόσκληση του διάσημου χορογράφου Alonzo King ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο της Αμερικής όπου χόρεψε σαν σολίστας με την ομάδα του Lines Ballet αλλά και την Όπερα του Σαν Φραντσίσκο και Sara Shelton Mann’s Contraband.

Το 1998 δημιούργησε τον καλλιτεχνικό οργανισμό Kunst-Stoff όπου ως καλλιτεχνικός διευθυντής της τιμήθηκε με το Goldie Award. Το 2015 με έδρα τoυ πλέον την Αθήνα ξεκίνησε το project Scale # 1:100 & Scale # 2:100 | Ο Λαβύρινθος της Κυψέλης με την υποστήριξη από τον Oργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης NEOΝ. Το τελευταίο του έργο Portrait of unknown man παρουσιάστηκε στο Mουσείο Μπενάκη στο project AS ONE σε επιμέλεια του οργανισμού ΝΕΟΝ και ΜΑΙ (Ινστιτούτο Marina Abramović).

Εδω και 12 χρόνια συνεργάζεται με το Θέατρο Dock11 του Βερολίνου, είναι υπεύθυνος Προγράμματος Παραστατικών Τεχνών του Trii Art Hub και από το 2016 διδάσκει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ομάδας Companhia Instável στο Πόρτο της Πορτογαλίας

Από το 2015 επίσης είναι καλλιτεχνικός σύμβουλος και δάσκαλος Μπαλέτου στην Επαγγελματική Σχολή Χορού, Κέντρο Χορού και Τεχνών Dansarte. Από το 2018 είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ΚΣΟΤ.

Το 2017 & 2018 ταξίδεψε στο Κουβέιτ καλούμενος απο την National Opera Kuwait να χορογραφήσει την παραγωγή “Memoirs of a Sailor”.

Σόλο 1 - Τίμος Ζέχας

1979

Loss and life

Ένα χορευτικό σόλο δομημένου αυτοσχεδιασμού. Διάρκειας 12 λεπτών.

Ο ενσώματος βιωματικός χρόνος ως γεγονός.

Ο χρόνος ως κιναισθητικός χώρος.

Εκφράζοντας μέσα από την κίνηση τα ίχνη που αφήνουν οι εμπειρίες.

Τα ίχνη που αφήνουν οι εμπειρίες, μέσα από τα βιωμένα γεγονότα της ζωής, αλληλοεπικαλύπτονται, συνδυάζονται και τελικά δημιουργούν την δική μας μοναδική πραγματικότητα.

Ένα ταξίδι στο παρελθόν, μία παράλληλη πορεία στο μέλλον, βιώνοντας το παρόν.

*Ο Τίμος Ζέχας είναι χορευτής, performer και δάσκαλος χορού και somatics. Είναι απόφοιτος της επαγγελματικής σχολής της Νίκης Κονταξάκη-Μπακάλη και έχει σπουδάσει με υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright στο στούντιο της Trisha Brown στην Νέα Υόρκη. Είναι πιστοποιημένος δάσκαλος τoυ Διεθνούς Ερευνητικού Δικτύου Axis Syllabus (ASIRΝ) καθώς και πιστοποιημένος Feldenkrais Practitioner. Έχει διδάξει στην Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, στην Επαγγελματική Σχολή Χορού Κέντρο Χορού και Τεχνών της Τατιάνας Λοβέρδου, και ως προσκεκλημένος δάσκαλος στην Κρατική Σχολή Χορού. Επίσης στο Νομαδικό Κολλέγιο του Axis Syllabus, στο Sensing in Festival, στο Lab the Dance και σε εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες του χορού καθώς και ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και αναγκών. Έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εκπόνηση οδηγού σπουδών για τον εκπαιδευτικό στον σύγχρονο χορό, στα καλλιτεχνικά γυμνάσια.

Γιάννης Μανταφούνης - «FADED»

Από τι υλικά είναι φτιαγμένη η ζωή ενός χορευτή; Ο Γιάννης Μανταφούνης καταθέτει το δικό του γκραν φινάλε, με στοιχεία αυτοβιογραφικά, αλλά και δόσεις χιούμορ, ένα κρυφοκοίταγμα στη ζωή πίσω από και πάνω στη σκηνή. Ο καταξιωμένος χορογράφος παρουσιάζει το νέο έργο του «FADED» μετά την πρεμιέρα στη κεντρική σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Στον ρόλο της μουσικoύ και παρτενέρ, η Αντιγόνη Φρυδά.

Καλλιτεχνικοί οργανισμοί:

Το Salto Futuro είναι, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που δημιουργήθηκε το 2006,με στόχο την προώθηση της Χορευτικής Τέχνης και του Πολιτισμού στην Πάτρα με αφορμή την ανάθεση δυο έργων Σύγχρονου Χορού από τον Θάνο Μικρούτσικο στην χορογράφο Τατιάνα Λοβέρδου.

Συμμετείχε με παραστάσεις Χορού στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας,στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων Πάτρας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Συγχρόνου Χορού που διοργάνωσε το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας κατά την περίοδο της καλλιτεχνικής θητείας του Γιάννη Βόγλη το 2010.

Στόχος της Εταιρείας είναι η δημιουργία Χορευτικών Παραγωγών σε σύμπραξη με τις άλλες τέχνες, καθώς και η δημιουργία Φεστιβάλ, η σύμπραξη με Χορογράφους και άλλες ομάδες Χορού,η δημιουργία Σεμιναρίων αλλά και Εvents σε εξωτερικούς χώρους ,καθώς και η ανταλλαγή με άλλες χώρες. Εκπρόσωπος της Εταιρείας και Ομάδας Χορού είναι ηΤατιάνα Λοβέρδου, χορογράφος, καθηγήτρια σύγχρονου Χορού και ιδρύτρια του Κέντρου Χορού και Τεχνών Dansarte.

Η Kunst-Stoff productions ΑΜΚΕ, μετά από 15 χρόνια δημιουργίας στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο έχει πλέον την έδρα της στην Αθήνα. Είναι μία, εταιρεία χορού βραβευμένη με το βραβείο Goldie και δημιουργεί διεθνείς συνεργασίες και συμπαραγωγές.

Είναι γνωστή για τις ασυνήθιστες και με έντονο το θεατρικό στοιχείο παραγωγές, όπου συνδυάζουν διαφορετικές μορφές τέχνης, δημιουργώντας συχνά απρόσμενες συγκρούσεις και προκλητική ομορφιά. Τα έργα της εταιρείας βγαίνουν έξω από την πεπατημένη με ένα ξεχωριστό στυλ κίνησης που επεκτείνει το σώμα πέρα από τα κωδικοποιημένα όρια.

Η Kunst-Stoff productions έχει παρουσιάσει την δουλειά της σε θέατρα και φεστιβάλ στις ΗΠΑ και Ευρώπη, όπως το Θέατρο ODC, το Κέντρο Τεχνών Yerba Buena και το Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο, το Burning Man, το MANCCY Tallahassee FL, το Φεστιβάλ BERLIN TANZTAGE, το Διεθνές Φεστιβάλ Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη, το North Θέατρο στη Μινεάπολη, το Κέντρο Velocity Dance στο Σιάτλ, το Dock 11 στο Βερολίνο τo 5o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αθηνών και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης μεταξύ άλλων.

Τέλος έχει συνεργαστεί με οργανισμούς όπως το Μπαλέτο LINES του Alonzo King, το Ινστιτούτο Goethe, το Κέντρο Χορού του Σαν Φρανσίσκο, κ.α.

Τιμές εισιτηρίων : 10 ευρώ γενική είσοδος και 5 ευρώ ΑΜΕΑ και ανέργων.

Πληροφορίες-εισιτήρια, κρατήσεις στο ταμείο του θεάτρου Απόλλων (από 4 Μαρτίου).