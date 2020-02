Η Φιλαρμονική ορχήστρα της Πολυφωνικής και οι Rising Flames την Παρασκευή το βράδυ στην πλ. Γεωργίου Α’

Μια λαμπρή βραδιά που θα εισάγει τον κόσμο στην κορύφωση του καρναβαλικού τριημέρου της Πάτρας και θα δώσει μια ανεπανάληπτη φαντασμαγορική όψη στο κέντρο της πόλης θα είναι η Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.

Από τις 19.00 τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου Πατρέων θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στους δρόμους της πόλης. Τα φωταγωγημένα άρματα σε απόλυτη αρμονία με τον εντυπωσιακό καρναβαλικό φωτισμό της πόλης θα κατευθυνθούν στην πλατεία Γεωργίου Α΄ μέσω της διαδρομής Γούναρη-Κορίνθου-πλ. Γεωργίου. Στην πλατεία Γεωργίου θα σταθμεύσουν για αρκετή ώρα δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να τα θαυμάσουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους προσδίδοντας αίγλη στην καρναβαλική νύχτα.

Στην πλατεία, επίκεντρο των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού, εκεί που έχουν γραφτεί οι ιστορικές σελίδες της μεγάλης γιορτής έχουν προγραμματιστεί μετά τις 20.00 στην κεντρική σκηνή των καρναβαλικών δράσεων 2 εξαιρετικά θεάματα που θα φέρουν στο επίκεντρο τη μουσική και το χορό, αναπόσπαστα στοιχεία του Πατρινού Καρναβαλιού.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ

Στο μουσικό μέρος η καταξιωμένη 45μελής Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής (από το 2010 έχει ενταχθεί στον Όμιλο της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας) υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γιώργου Μπουρδόπουλου θα έχει την τιμητική της με μια ωριαία συναυλία που επιφυλάσσει για το κοινό μια δυνατή αφορμή για διασκέδαση. Με ένα πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο για τις ανάγκες του Πατρινού Καρναβαλιού και της ξεχωριστής αυτής βραδιάς, οι εκλεκτοί μουσικοί της ορχήστρας ντυμένοι ομοιόμορφα στο καρναβαλικό κλίμα των ημερών θα παρουσιάσουν κομμάτια που εγγυώνται διασκέδαση και έχουν αγαπηθεί από τη νεολαία.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο ζωντάνια, φρεσκάδα και ενέργεια για τη νεολαία που χαρακτηρίζεται για τη χορευτική του διάθεση και θα περιλαμβάνει γνωστά καρναβαλικά τραγούδια αλλά και rock, funk και μοντέρνα κομμάτια με παλμό απόλυτα σημερινό. Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι κομματιών που θα ακουστούν: «Touch me», «Tequila», «Livin La Vida Loca», «Despacito», «I will survive», «Rolling in the deep», «Rock you like a hurricane», «YMCA» και «Πατρινό Καρναβάλι» μας δίνουν το ευρύτατο φάσμα που θα αγγίξει η θαυμάσια αυτή μουσική βραδιά.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής (πνευστά και κρουστά όργανα) θα διευρυνθεί με δυο σημαντικούς μουσικούς, τον καθηγητή του Ωδείου της Πολυφωνικής Βασίλη Τζιατζιά (ηλεκτρική κιθάρα) και τον καθηγητή του Δημοτικού Ωδείου Πατρών Βίλεν Καραπετιάν (ηλεκτρικό κοντραμπάσο) που θα προσδώσουν μια πιο ροκ εκδοχή. Τα τραγούδια της συναυλίας θα ερμηνεύσουν οι τραγουδιστές-σπουδαστές του Ωδείου της Πολυφωνικής στο τμήμα σύγχρονου τραγουδιού (τάξη Χρύσας Πανταζοπούλου) Νάντια Ζέρβα, Γιάννης Ντακόλιας και Ιάσων Φούκας. Αναμφίβολα μια ξεχωριστή μουσική στιγμή με το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο της θαυμάσιας ορχήστρας και την απόλυτα ταιριαστή αυθεντική και σύγχρονη ματιά της στο Πατρινό Καρναβάλι.

RISING FLAMES

Στην ίδια βραδιά ο χορός θα έχει την ιδανική του έκφραση με την εκρηκτική παρουσία των Rising Flames, οι εμφανίσεις των οποίων έως σήμερα στο πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού έχουν προκαλέσει εγκωμιαστικά σχόλια.

Αυτή τη φορά θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό και πρωτότυπο που η επικεφαλής της ομάδας Μαρία Σιολέ με τα κορίτσια της δούλεψαν πυρετωδώς και αποκλειστικά για αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Η εμφάνιση των Rising Flames θα ξεδιπλωθεί μέσα από τρεις θεματικές ενότητες-σταθμούς σε ένα συναρπαστικό χορευτικό και γεωγραφικό ταξίδι. Η πρώτη θεματική θα είναι πιο καλλιτεχνική και θα μας ταξιδέψει με επιρροές και νύξεις από τη Βενετία δίνοντας μια θεατρική διάσταση στο θέαμα αλλά και στους ρόλους που καλούμαστε να παίξουμε στη ζωή μας.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα αλλάζουμε εντελώς ύφος και διάθεση και οι Rising Flames θα μας μεταφέρουν νοερά με τον ολοζώντανο τρόπο τους στην Ισπανία με το εκρηκτικό μεσογειακό ταπεραμέντο. Θα απολαύσουμε ένα μοναδικό θέαμα με τις χορογραφίες bachata και flamenco σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς έτσι όπως η χορογράφος Μαρία Σιολέ με την ιδιοσυγκρασιακή σφραγίδα της μπορεί να αποτυπώσει δίνοντας μια άλλη εκδοχή και διάσταση στους συγκεκριμένους χορευτικούς ρυθμούς. O κύκλος του χορευτικού μας ταξιδιού προσαρμοσμένος στον «κύκλο» του θέματος του Πατρινού Καρναβαλιού 2020 μετά τη Βενετία και την Ισπανία θα καταλήξει στα Βαλκάνια με έθνικ ρυθμούς πάνω στους οποίους θα ξεδιπλωθούν οι γεμάτες ενέργεια και εξωστρέφεια χορευτικές δράσεις των Rising Flames που θα ξεσηκώσουν τον κόσμο. Την ιδέα, τη σκηνοθεσία και τις χορογραφίες του πολλά υποσχόμενου θεάματος υπογράφει η Μαρία Σιολέ.

Η συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πολυφωνικής και το χορευτικό θέαμα της ομάδας χορού Rising Flames αναμένεται να αποζημιώσουν με το παραπάνω τον κόσμο πλαισιώνοντας ιδανικά μια νύχτα πλήρων δράσεων και καρναβαλικών διαθέσεων, αυτή της πρώτης καθόδου των αρμάτων στην πόλη.