BeautySpy: Η Κένταλ Τζένερ neon green diva στο νυχτερινό Λονδίνο

Αδύνατον να μην κοιτάξει κανείς την καλιφορνέζα super model Κένταλ Τζένερ στο νυχτερινό Λονδίνο: Ηταν σαν… πυγολαμπίδα με εκτυφλωτικό γκλίτερ σύνολο σε φλούο πράσινο χρώμα στο Sony after party μετά την απονομή των καθιερωμένων μουσικών βραβείων Brit Awards. Συγκεκριμένα, η 24χρονη μελαχρινή καλλονή ανέδειξε την άψογη σιλουέτα της με τοπ και παντελόνι Shimmer by Saks Potts σε συνδυασμό με τσάντα By Far και διάφανα γοβάκια slingback με κρύσταλλα Αmina Muaddi.