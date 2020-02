Στις 5 Μαρτίου στην Ελλάδα το "Downhill", Αμερικάνικο ριμέικ του Σουηδικού φιλμ "Ανωτέρα Βία"

Mε τίτλο «Ακραίες καταστάσεις» θα βγει στις 5 Μαρτίου 2020 στις Ελληνικές αίθουσες η Αμερικάνικη μαύρη κωμωδία «Downhill» που συμμετείχε στο πρόσφατο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα ενώ στις αίθουσες των ΗΠΑ βγαίνει αυτό το σαββατοκύριακο που είναι και η αργία του Presidents’ Day.

Αφού γλίτωσαν παρά τρίχα από μια χιονοστιβάδα ενώ βρίσκονταν σε χειμερινές διακοπές στις Άλπεις, μια φαινομενικά τέλεια οικογένεια βρίσκεται σε σύγχυση καθώς αναγκάζεται να επανεκτιμήσει τη ζωή της και τον τρόπο που το κάθε μέλος της βλέπει το άλλο. Η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και ο γνωστός κωμικός κατά βάση ηθοποιός Γουίλ Φέρελ πρωταγωνιστούν σε αυτή τη μαύρη κωμωδία, η οποία είναι ελαφρώς εμπνευσμένη από την υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, Σουηδική ταινία «Ανωτέρα Βία - Force Majeure» του Ruben Östlund» παραγωγής του 2014 που στην Πάτρα είχαμε δει από την Κινηματογραφική Λέσχη.

Η σκηνοθεσία της ταινίας «Downhill – Ακραίες καταστάσεις» είναι των Τζιμ Ρας & Νατ Φάξον (The Way, Way Back), οι οποίοι ήταν και οι σεναριογράφοι της ταινίας «Οι Απόγονοι» του Ελληνοαμερικανού με καταγωγή από το Αίγιο, Αλεξάντερ Πέιν.

Σενάριο: Τζέσι Άρμστρονγκ (Succession) και Νατ Φάξον & Τζιμ Ρας.

Παραγωγή: Άντονι Μπρέγκμαν, Τζούλια Λούις-Ντρέιφους.

Εκτός της Τζούλια Λούις-Ντρέιφους της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Veep» (2012–2019) και του Γουίλ Φέρελ, παίζουν και οι Μιράντα Ότο, Ζόι Τσάο, Ζακ Γουντς.

Διάρκεια: 86 λεπτά.

Πάντως οι έως τώρα κριτικές είναι συγκρατημένες και στο rotten tomatoes δεν ξεπερνούν το 44%.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ