Δείτε ποιοί διακρίθηκαν στο φετινό Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα

To περασμένο Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020 το βράδυ έπεσε η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς – Sundance στη Γιούτα των ΗΠΑ μετά από ένα γεμάτο δεκαήμερο που επιφύλαξε πολλές σινεφίλ εκπλήξεις. Εξάλλου κάθε χρόνο όπως έγραψαν τα έγκυρα deadline.com & indiewire.com, ψάχνεις και βρίσκεις σινεφίλ διαμάντια που στη συνέχεια συζητιούνται και φτάνουν ακόμα και στα Όσκαρ όπως το «Call me by your name» του Λούκα Γκουαντανίνο (το είχαμε δει στο Πάνθεον, στην Πάτρα) που είχε ξεκινήσει την πορεία του από το Σάντανς τον Ιανουάριο του 2017. Η τελετή απονομής των βραβείων φιλοξενήθηκε στο Basin Fieldhouse στο Park City όπου και γνωστοποιήθηκε και το πρόσωπο που διαδέχεται στη θέση του διευθυντή του Φεστιβάλ, τον John Cooper και το πρόσωπο αυτό ονομάζεται Tabitha Jackson. Τα φιλμ που θριάμβευσαν στο Sundance 2020 είναι τα ‘Minari’ και ‘Boys State’.

Η ταινία «Minari» σε σκηνοθεσία Lee Isaac Chung βασίστηκε σε αληθινά περιστατικά της ζωής του 41χρονου σκηνοθέτη που έχει γεννηθεί στο Κολοράντο και περιγράφει την πορεία μίας οικογένειας στην Αμερική με Κορεάτικες ρίζες που μετακομίζει από το Λος Άντζελες στο Arkansas κυνηγώντας το περίφημο Αμερικάνικο όνειρο.

Το συγκεκριμένο φιλμ πήρε & το βραβείο του κοινού στο τμήμα Us Dramatic αλλά και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής επιτροπής. Κάτι ανάλογο είχαν πετύχει το «Birth of a Nation» το 2017 και το «Me and Earl and the Dying Girl» το 2015.

Το Φεστιβάλ του Σάντανς ξεκίνησε εντυπωσιακά με το ντοκιμαντέρ για την 30χρονη ποπ σταρ Taylor Swift “Miss Americana” σε σκηνοθεσία Lana Wilson & την αποκάλυψη ότι η σούπερ σταρ της ποπ υπέφερε για ένα διάστημα από ανορεξία, ενώ το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ, την Πέμπτη 23/1, “Crip Camp” όπου εκτελεστικοί παραγωγοί είναι το πρώην Προεδρικό ζεύγος Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα ενώ την σκηνοθεσία υπογράφουν οι Nicole Newnham και Jim LeBrecht, κέρδισε το βραβείο κοινού για το καλύτερο Αμερικάνικο Ντοκιμαντέρ.

Φέτος στο Σάντανς ξεχώρισαν η νέα ταινία της Μιράντα Τζουλάι «Kajillionaire» όπου παίζουν οι Ρίτσαρντ Τζένκινς, Ντέμπρα Γουίνγκερ και η έξοχη όπως έγραψαν οι κριτικοί, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ που την είχαμε δει πριν δέκα χρόνια στην «Ύποπτη Συνωμοσίας» σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος είναι και ο δημιουργός και ιθύνων νους του Σάντανς.

Ακόμα καλά λόγια ακούστηκαν για ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Michael Dweck & Gregory Kershaw, “The Truffle hunters”, ενώ αντίθετα μέτριες εντυπώσεις άφησε η νέα ταινία της Dee Rees (του "Mudbound, δάκρυα στον Μισισιπή"), με την Anne Hathaway, τον Μπεν Άφλεκ και τον Γουίλεμ Νταφόε, που βασίστηκε στο βιβλίο της Joan Didion “The Last Thing He Wanted” όπως και για το δραματικό φιλμ «Four good days» με τις Γκλεν Κλόουζ και Μίλα Κούνις και το νέο φιλμ του Benh Zeitlin “Wendy” που είχε εμπνευστεί από την ιστορία του Πίτερ Παν.

Θετικά ήσαν τα σχόλια τέλος για το ψυχολογικό δράμα «Shirley» με την Ελίζαμπεθ Μος στο ρόλο της συγγραφέως Σίρλει Τζάκσον (1916-1965) σε σκηνοθεσία Josephine Decker. Στο φιλμ παίζουν και οι Μάικλ Στούλμπαργκ και Λόγκαν Λέρμαν.

Η λίστα με τους νικητές του Sundance 2020 είναι η εξής:

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

U.S. Dramatic

Minari, σκηνοθεσία Lee Isaac Chung

U.S. Documentary

Crip Camp, σκηνοθεσία Nicole Newnham and Jim LeBrecht

World Cinema Dramatic (Τμήμα Παγκοσμίου Σινεμά)

Identifying Features (Sin Senas Particulares), σκηνοθεσία Fernanda Valadez

World Cinema Documentary

The Reason I Jump, Jerry Rothwell

Κατηγορία Next

I Carry You With Me, σε σκηνοθεσία Heidi Ewing

GRAND JURY PRIZES – ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

U.S. Dramatic

Minari, σκηνοθεσία Lee Isaac Chung

U.S. Documentary

Boys State σε σκηνοθεσία Jesse Moss & Amanda McBaine

World Cinema Dramatic

Yalda, A Night For Forgiveness σε σκηνοθεσία Massoud Bakhshi

World Cinema Documentary

The Reason I Jump, σκηνοθεσία: Jerry Rothwell

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

U.S. Dramatic

The 40-Year-Old Version, σκηνοθεσία: Radha Blank

U.S. Documentary

Time σε σκηνοθεσία: Garrett Bradley

World Cinema Dramatic

Cuties σε σκηνοθεσία: Maïmouna Doucouré

World Cinema Documentary

The Earth Is Blue As An Orange

Σκηνοθεσία: Iryna Tsilyk

Waldo Salt Screenwriting Award

U.S. Dramatic:

Edson Oda για το Nine Days

Next Innovator Prize

I Carry You With Me, σκηνοθεσία: Heidi Ewing

SPECIAL JURY PRIZES -ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

U.S. Dramatic Special Jury Award for Ensemble Cast

Charm City Kings

Σκηνοθεσία: Angel Manuel Soto

U.S. Dramatic Special Jury Award: Auteur Filmmaking

Shirley

Σκηνοθεσία: Josephine Decker

U.S. Dramatic Special Jury Award: Neo-Realism

Never Rarely Sometimes Always σε σκηνοθεσία: Eliza Hittman με τους Σάρον Βαν Έττεν,

Ράιαν Έγκολντ

U.S. Documentary Special Jury Award για Μοντάζ

Welcome to Chechnya, μοντέρ: Tyler H. Walk (ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία David France για τα δικαιώματα LGBTQ)

U.S. Documentary Special Jury Award for Innovation in Non-fiction Storytelling

Dick Johnson Is Dead σε σκηνοθεσία: Kirsten Johnson

U.S. Documentary Special Jury Award for Emerging Filmmaker

Feels Good Man σε σκηνοθεσία: Arthur Jones

U.S. Documentary Special Jury Award for Social Impact Filmmaking

The Fight

Σκηνοθεσία: Elyse Steinberg, Josh Kriegman, Eli Despres

World Cinema Dramatic Special Jury Award Ηθοποιίας

Ben Whishaw για το Surge

World Cinema Dramatic Special Jury Award for Visionary Filmmaking

This Is Not A Burial, It’s A Resurrection, Lemohang Jeremiah Mosese

World Cinema Dramatic Special Jury Award για το καλύτερο σενάριο

Fernanda Valadez, Astrid Rondero

Identifying Features (Sin Señas Particulares)

World Cinema Documentary Special Jury Award για δημιουργικό Storytelling

The Painter And The Thief

Σκηνοθεσία: Benjamin Ree

World Cinema Documentary Special Jury Award Καλύτερης Φωτογραφίας

Mircea Topoleanu & Radu Ciorniciuc, για το Acasa, My Home

World Cinema Documentary Special Jury Award για μοντάζ

Mila Aung-Thwin, Sam Soko, Ryan Mullins για το Softie

Gayle Stevens Volunteer Award

Devon Edwards

Alfred P. Sloan Prize

Tesla

Σε σκηνοθεσία Michael Almereyda.

Υπήρξαν βραβεία και για τα φιλμ μικρού μήκους.

