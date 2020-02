Τον Μάρτιο στην Ελλάδα ο "Πινόκιο" με τον Ρ. Μπενίνι ως Τζεπέτο

Η αγαπημένη ιστορία του Πινόκιο ζωντανεύει! Ο Ιταλός ηθοποιός Ρομπέρτο Μπενίνι πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του 51χρονου σκηνοθέτη από την Ρώμη, Ματέο Γκαρόνε αναβιώνοντας τη μαγική ιστορία της αγαπημένης μαριονέτας που έχει συγκινήσει αμέτρητες γενιές.

Ο "Πινόκιο - Pinocchio" έρχεται το Μάρτιο στους Ελληνικούς κινηματογράφους (για την ακρίβεια από τις 19 Μαρτίου 2020 και έπειτα) σε διανομή από την ODEON και το φιλμ θα το δούμε σίγουρα και στα Odeon Veso Mare.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Το αριστουργηματικό παραμύθι της ιταλικής λογοτεχνίας, του Carlo Collodi (1826-1890) στα χέρια του δεξιοτέχνη σκηνοθέτη Ματέο Γκαρόνε μεταμορφώνεται σε ένα αισθητικά πανέμορφο και μαγικό κινηματογραφικό ταξίδι, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ για το «Ζωή είναι Ωραία», το 1999, Ρομπέρτο Μπενίνι στο ρόλο του Τζεπέτο.

Ο Πινόκιο, μια μαριονέτα, αρχίζει να μιλάει και να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Ο δημιουργός του, ο Τζεπέτο, τον έχει σαν γιο του. Όταν ο Πινόκιο περιπλανηθεί και χάσει το δρόμο του, θα του τύχουν έναν σωρό μπελάδες. Στο ταξίδι της αναζήτησης του εαυτού του θα έχει για μοναδικό του σύμμαχο μια νεράιδα. Η επιθυμία του Πινόκιο, όμως, να μοιάσει στα υπόλοιπα αγόρια παραμένει…

Ο σκηνοθέτης Ματέο Γκαρόνε συμμετείχε στο Φεστιβάλ των Κανών το 2015 με την ταινία του «Tale of Tales» ενώ ξαναπήγε στις Κάνες τρία χρόνια αργότερα το 2018, με το «Dogman» που προβλήθηκε στις αίθουσες της Αθήνας (στην Πάτρα δεν ήρθε). Ο 67χρονος Benigni που είχε ξεσηκώσει το κοινό στην απονομή των Όσκαρ όταν κέρδισε το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου και φώναξε το όνομα του η Σοφία Λόρεν, πρωτοέπαιξε σε αγγλόφωνη ταινία στο ασπρόμαυρο φιλμ του Τζιμ Τζάρμους το 1986, «Down by Law». Με τον Τζάρμους έκανε 2 ακόμη ταινίες, τα φιλμ «Night on Earth» (1991) και «Coffee and Cigarettes» (2003).

Η μουσική στον "Πινόκιο" είναι του Dario Marianelli.

Ήδη στο box office το φιλμ έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 15 εκατ. δολάρια.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ