Oι ειδικοί αποφάνθηκαν: Κορυφαίο beauty trend των Oscars το κλασικό κόκκινο κραγιόν!

Η κλασική εικόνα μακιγιάζ με το αξεπέραστο κόκκινο χρώμα στα χείλη επέστρεψε στο red carpet της απονομής και των after parties των Oscars. Ένα look που στις επίσημες περιστάσεις δεν χάνει ποτέ τη λάμψη και την αίγλη του, φάνηκε να εκτοπίζει τα nude χείλη σε εντυπώσεις αποτελώντας βασική beauty επιλογή από νεότερες και μεγαλύτερες stars. Για να υπογραμμιστεί μάλιστα το κόκκινο κραγιόν, το μακιγιάζ στα μάτια διέθετε απαλές χρωματικά σκιές, κυρίως σε μπεζ, χρυσό, ασημί και μπρονζέ. Ασυζητητί, με το συγκεκριμένο make up οι ντίβες που το υιοθέτησαν φάνταζαν πολύ πιο φωτεινές και επίσημες συγκριτικά με εκείνες που επέμειναν στο natural style. Eίδαμε το κόκκινο στα χείλη σε βαθιά απόχρωση με «ιέρεια» τη Ρόζι Χάντιγκτον στο gala του Vanity Fair, αλλά και σε πιο ανοιχτούς τόνους όπως « ης φωτιάς» και πορτοκαλοκόκκινο. Mας ξετρέλανε και πάνω στη Λούσι Μπόιντον μαζί με πέρλες στα μαλλιά και τα αυτιά. Μήπως να ανανεώσουμε σε αυτό το πρότυπο το νεσεσέρ με τα καλλυντικά μας εν όψει μιας πιο εκρηκτικής άνοιξης;