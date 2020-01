Χωρίς αντίπαλο: Κι άλλη πρωτιά για τη Ρενέ Ζελβέγκερ στα NBR Awards

Θριαμβευτική η πορεία της 50χρονης τεξανής ηθοποιού Ρενέ Ζελβέγκερ στη λεγόμενη season award στην Αμερική, καθώς μετά το κορυφαίο βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις «Χρυσές Σφαίρες» κατέκτησε την αντίστοιχη διάκριση λίγες μέρες μετά στη Νέα Υόρκη, στην καθιερωμένη απονομή του National Board of Review Awards Gala. Κριτικοί και ακαδημαικοί του σινεμά υποκλίθηκαν στην μεταμόρφωσή της σε Τζούντι Γκάρλαντ, ενώ όλα τα δημοσιεύματα μιλούν για μια συναρπαστική και εκθαμβωτική εμφάνιση στο εκράν. Η star της «Μπρίτζετ Τζόουνς» και του «Chicago» φαίνεται πως «τα δίνει όλα» στην ταινία, παίζοντας και τραγουδώντας.

Η καθηλωτική παρουσία της θεωρείται ο ισχυρότερος λόγος για να δει κανείς το φιλμ. Πρόκειται για μια βιογραφία σε ύφος μελοδραματικού μνημόσυνου, που εστιάζει στις τελευταίες στιγμές της Τζούντι Γκάρλαντ, στο Λονδίνο του 1968. Η διάσημη ντίβα που ανήκει στην ακαταμάχητη μυθολογία του old Hollywood, υπήρξε παιδί- θαύμα και συνδέθηκε πρωτίστως με το παραμυθένιο μιούζικαλ «Μάγος του Οζ» και το εμβληματικό τραγούδι «Over the Rainbow». Η δόξα της όμως την μετέτρεψε σε μια από τις πιο τραγικές φιγούρες της κινηματογραφικής βιομηχανίας και οδήγησε στο θάνατό της το 1969, στην ηλικία των 47 ετών. Αδιάκοπη εργασιομανία μέσα από την καταπίεση των studios και της μητέρας της, κατάθλιψη, μοναξιά, ανασφάλεια κατέληξαν στους εθισμούς ναρκωτικών, αλκοόλ, ηρεμιστικών, σε πέντε γάμους και διαρκή κακοποίηση. Στην ταινία Judy, η αξέχαστη ηθοποιός πασχίζει μετά από τεσσερεσίμιση δεκαετίες καριέρας να επιβεβαιωθεί στη βρετανική σκηνή μέσα από μια σειρά sold out κοντσέρτων της.