Οι 10 καλύτερες ταινίες του 2019 σύμφωνα με το Entertainment Weekly

To Αμερικανικό περιοδικό Entertainment Weekly όπως καθιερωμένα κάνει στην εκπνοή κάθε χρόνου επέλεξε τις καλύτερες όσο και τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς, εν προκειμένω του 2019 και το αποτέλεσμα είναι ενδιαφέρον.

Ξεκινώντας από τις καλύτερες κινηματογραφικές ταινίες του έτους που τελειώνει, στη 10η θέση βάζει το θρίλερ «Εμείς – Us» του Τζόρνταν Πιλ με την Λουπίτα Νιόγκο που είδαμε και στην Πάτρα την περασμένη άνοιξη ενώ ακολουθεί στην 9η θέση το ντοκιμαντέρ που είχε γυρίσει το 1972 ο Σίντνει Πόλακ για την Αρίθαν Φράνκλιν, το οποίο προβλήθηκε με επιτυχία το 2019. Τίτλος του ήταν «Amazing Grace». Στην 8η θέση ο ρόλος έκπληξη του Άνταμ Σάντλερ που τον επαινεί φέτος το σύνολο των κριτικών, στο φιλμ «Uncut Gems» σε σκηνοθεσία των αδελφών Safdie. Το συγκεκριμένο φιλμ που μπορεί να χαρίσει Οσκαρική υποψηφιότητα στον Σάντλερ έχει ξεκινήσει να προβάλλεται αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών και «σκίζει». Στην 7η θέση η συγκινητική ταινία «The Farewell» της Λούλου Γουάνγκ με την Awkwafina που αναμένεται να το δούμε και εδώ στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2020 ενώ στην 6η θέση το Entertainment Weekly τοποθετεί ένα φιλμ τρόμου με φόντο μία παγανιστική εορτή στην Σκανδιναβία, το «Midsommar – Μεσοκαλόκαιρο» του Άρι Άστερ που είδαμε τέλη του καλοκαιριού και εδώ στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Η 5άδα των καλύτερων ταινιών της χρονιάς 2019 σύμφωνα με το Entertainment weekly έχει ως εξής:

5ο το «Jojo Rabbit» του Τάικα Γουαιτίτι που έρχεται 23/1 στην Ελλάδα, στο οποίο παίζει και η Σκάρλετ Γιόχανσον.

4ο το «The Last Black man in San Francisco» σε σκηνοθεσία Τζόι Τάλμποτ που είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα το 2019.

3ο το φιλμ «Ιστορία Γάμου» του Νόα Μπάουμπαχ με τον Άνταμ Ντράιβερ και την Σκάρλετ Γιόχανσον.

2ο το «Κάποτε…στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο και

1ο το φιλμ έκπληξη «Παράσιτα» του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν-χο που τιμήθηκε και με τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών (στην Πάτρα το είδαμε στο Πάνθεον).

Όσο για τους χειρότερους, το Entertainment Weekly ξεκινά τη λίστα του με τα φιλμ live action της Ντίσνει (Aladdin, Dumbo, The Lion king) τοποθετώντας τα στην ίδια θέση, την 5η διευκρινίζοντας πως η αρνητική εντύπωση δεν έχει να κάνει με την αδιαμφισβήτητη ποιότητα της παραγωγής των ταινιών αυτών όσο με το λιγοστό «οξυγόνο» και αλήθεια που εκπέμπουν! Στην 4η θέση των χειρότερων το “The Kitchen” με την Ελίζαμπεθ Μος, την Τίφανι Χαντίς και την Μελίσα Μακάρθι (το είδαμε κι εδώ τον Αύγουστο), στην 3η φιγουράρει το «Godzilla king of the mosters» σε σκηνοθεσία Μίχαελ Ντόχερτι και στη 2η το “Gemini man” του Ανγκ Λι με τον Γουίλ Σμιθ σε διπλό ρόλο (το είδαμε και εδώ στην Πάτρα, στη Βέσο Μάρε και η αλήθεια είναι πως δεν ήταν τόσο κακό) ενώ την πρωτιά των χειρότερων του 2019 κερδίζει το «Serenity-Το Νησί της Αποπλάνησης» σε σκηνοθεσία Στίβεν Νάιτ με τον σέξι Μάθιου Μακόναχι και την Ανν Χάθαγουει (παίχθηκε και στην Πάτρα τον περασμένο Ιανουάριο).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ