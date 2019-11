Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 στην Ελλάδα το animation φιλμ "Ο Μπουνιουέλ στο Λαβύρινθο με τις Χελώνες"

Η πρωτότυπη animation ταινία «Ο Μπουνιουέλ στο Λαβύρινθο με τις Χελώνες - Buñuel in the Labyrinth of the Turtles» θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Δεκεμβρίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Danaos Films.

Σύνοψη:

Παρίσι, 1930. Ο Σαλβαδόρ Νταλί και ο Λουίς Μπουνιουέλ είναι ήδη οι κύριες μορφές του σουρεαλιστικού κινήματος. Απροσδόκητα, ο Μπουνιουέλ μένει χωρίς χρήματα μετά το σκάνδαλο που περιβάλλει την ταινία του «Χρυσή Εποχή». Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε το επόμενο έργο του, ένα ντοκιμαντέρ για μία από τις φτωχότερες ισπανικές περιφέρειες, τη Λας Ούρδες.

Ωστόσο, ο καλός του φίλος, ο γλύπτης Ραμόν Ασίν, αγοράζει ένα λαχείο με την υπόσχεση ότι, αν κερδίσει, θα πληρώσει για την ταινία. Απίστευτα και αναπάντεχα, η τύχη είναι στο πλευρό τους.

Οι κορυφαίοι Ισπανοί παραγωγοί animation του «Wrinkles» και «The Lissing Lynx», ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Σαλβαδόρ Σιμό, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό animation-φόρο τιμής στον πατέρα του σουρεαλισμού, Λουίς Μπουνιουέλ. Η ταινία, βασισμένη στην πραγματική ιστορία των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ «Γη Χωρίς Ψωμί», συνδυάζει σκίτσα και επιλεγμένες σκηνές από το αυθεντικό ντοκιμαντέρ, για να σκιαγραφήσει το πορτραίτο ενός νεαρού καλλιτέχνη που αγωνιά να βρει τη φωνή του.

Έγραψαν για την ταινία:

«Ένα ονειρικά σχεδιασμένο animation που φέρει μαζί του τις ευωδιές μιας μυθικής εποχής, ένας φόρος τιμής στο μεγάλο δάσκαλο του σουρεαλιστικού κινηματογράφου και ταυτόχρονα μια σπουδή πάνω στις λαβυρινθώδεις πτυχές ενός αδάμαστου καλλιτεχνικού οράματος» - Ηλίας Δημόπουλος από τον κατάλογο του Φεστιβάλ των 25ων Νυχτών Πρεμιέρας

«Μαγευτική ταινία, με σινεφίλ πνεύμα που αποτυπώνει όχι μόνο το ταξίδι ενός κορυφαίου κινηματογραφιστή, αλλά και την καλλιτεχνική και προσωπική του μεταμόρφωση» - Cineuropa

«Η ταινία διηγείται μια απίστευτα συγκινητική και –εντελώς απροσδόκητη- ανθρώπινη ιστορία» - The Playlist

«Εκπληκτικό και απρόσμενο σενάριο!» - Peter Debruge, Variety

«Μια διασκεδαστική, έξυπνη και γεμάτο εκπλήξεις ταινία!» - IndieWire

Ο Σαλβαδόρ Σιμό είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος και έχει σπουδάσει στο Αμερικάνικο Ινστιτούτο Animation, στο Λος Άντζελες και στο CECC της Καταλονίας. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, συνεργάστηκε με τη Ντίσνεϋ στο Παρίσι, όπου και έζησε δύο χρόνια. Αργότερα, μετακόμισε στο Λονδίνο με σκοπό να εργαστεί στο τμήμα του previsualisation και layout της κορυφαίας εταιρείας MPC, σε οπτικοακουστικά έργα όπως η “Νάρνια”, “Ο Πρίγκιπας της Περσίας” και “James Bond: Skyfall”. Το 2014 συνεργάζεται ξανά με την MPC πλέον ως επικεφαλής του τμήματος οπτικών εφέ για τις ταινίες «Το Βιβλίο της Ζούγκλας» της Ντίσνεϋ και τους «Πειρατές της Καραϊβικής: Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια». Το 2016 επέστρεψε στην Ισπανία με σκοπό να σκηνοθετήσει την ταινία «Ο Μπουνιουέλ στο Λαβύρινθο με τις Χελώνες».

Σημείωμα του σκηνοθέτη:

Όταν ξεκίνησα να γράφω το σενάριο με τον Ελίχιο Μοντέρο, εστιάσαμε στον Λουίς, που όταν το 1932 γύρισε το ντοκιμαντέρ για τις Λας Ούρδες, ήταν ακόμα, ένας νεαρός σκηνοθέτης σε αναζήτηση προσωπικού κινηματογραφικού στυλ και γλώσσας. Τα γυρίσματα αυτά, αποτέλεσαν ένα σημείο καμπής για τη μετέπειτα καριέρα του, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο έδωσε σχήμα και μορφή στον Σουρεαλισμό και τον κινηματογράφο. Με αυτήν την ταινία επίσης, μας δόθηκε η ευκαιρία να συστήσουμε στους θεατές έναν ακόμη καλλιτέχνη: τον Ραμόν Ασίν. Ένα άτομο μεγαλόψυχο, εξαιρετικά αφοσιωμένο στους άλλους που υπήρξε ταυτόχρονα και παραγωγός κατά τύχη, ζωγράφος, γλύπτης, και ποιητής.

Εύχομαι να απολαύσετε , όσο εμείς, αυτό το ταξίδι στον κόσμο του Μπουνιουέλ! - Σαλβαδόρ Σιμό

Διάρκεια: 80 λεπτά.

Το φιλμ έχει λάβει το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων σχεδίων Ανεσί 2019 και είναι υποψήφιο ως καλύτερη ευρωπαική ταινία animation στα Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου 2019.

*H ταινία διανέμεται στις Ελληνικές αίθουσες από τη Danaos Films με την υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe Media της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως να την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ