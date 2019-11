Καναπέδες Homad σε γκρι υφάσματα με 40% έκπτωση στο DreamHome Karagounis! Προλάβετε!

"Grey is the new black", αξιοποιήστε το διακοσμητικό trend σε προνομιακές τιμές

Μια εκπληκτική ευκαιρία να αποκτήσετε τον καναπέ της αρεσκείας σας από τη δημοφιλή και so stylish εταιρεία επίπλων Homad: Αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα το διάστημα 25-30 Νοεμβρίου μπορείτε να διαλέξετε στο DreamHome Karagounis όποιο σχέδιο θέλετε από τη φετινή συλλογή του γνωστού label με 40% έκπτωση σε οποιοδήποτε γκρι ύφασμα, ανεξαρτήτως κατηγορίας και με παράδοση πριν το τέλος του χρόνου. Η προσφορά ισχύει για όλους τους καναπέδες Homad και μην ξεχνάτε πως το γκρι είναι το «ευέλικτο» χρώμα που ταιριάζει με τα πάντα στο σπίτι! Θυμίζουμε πως η DreamHome Karagounis διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με τη Homad, ένα από τα επικρατέστερα brands εσωτερικής διακόσμησης στις προτιμήσεις του κοινού. Το όνομά της στηρίζεται στο σύγχρονο, λιτό ύφος και στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα που υπερβαίνει τις περιστασιακές τάσεις στο design. Οι φόρμες βασίζονται σε ιδέες διακεκριμένων ελλήνων σχεδιαστών και τα υλικά είναι ό,τι πιο καινούριο και εκλεκτό κυκλοφορεί διεθνώς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως μέσα σε μια δεκαετία η Homad κέρδισε τεράστια αναγνώριση και δημοτικότητα πανελληνίως κατορθώνοντας να συγκριθεί με διάσημους οίκους του εξωτερικού. Η έκθεση επίπλων Dream Home Κaragounis, εδώ και τέσσερις δεκαετίες αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση που επιμένει στην άριστη ποιότητα, την υψηλή αισθητική και το λογικό κόστος μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους ελληνες και ιταλούς κατασκευαστές. Eπιπλέον, στο DreamHome Karagounis την περίοδο που διανύουμε θα βρείτε special prices σε επιλεγμένα εκθεσιακά προϊόντα με έκπτωση έως 60%. DreamHome Karagounis

Ελ. Βενιζέλου 101

http://dreamhome.com.gr